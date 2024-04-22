Вестник Кавказа

Мужчина попался на хранении 2 тонн краснокнижной рыбы в Дагестане

Мужчина попался на хранении 2 тонн краснокнижной рыбы в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Происхождение краснокнижной рыбы на данный момент неизвестно. Она хранилась в морозильных камерах в помещении, принадлежащем жителю Дагестана.

В Дагестане задержан 66-летний местный житель, подозреваемый в ловле краснокнижной рыбы. Об этом сказано в заявлении МВД республики.

В ходе обысков в принадлежащем ему помещении в Кизлярском районе было обнаружено 2 тонны осетра.

"В ходе оперативных мероприятий при обследовании помещения в кутане Тушиловский, расположенный на окраине села Малая Арешевка, обнаружили морозильные камеры, где хранились рыба осетровых пород, весом 2 106 кг"

– пресс-служба ведомства

Подозреваемого доставили в полицейский участок.

Начато расследование, в ходе которого предстоит установить происхождение рыбы, найденной у мужчины.

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