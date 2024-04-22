Мужчина попался на хранении 2 тонн краснокнижной рыбы в Дагестане

Происхождение краснокнижной рыбы на данный момент неизвестно. Она хранилась в морозильных камерах в помещении, принадлежащем жителю Дагестана.
В Дагестане задержан 66-летний местный житель, подозреваемый в ловле краснокнижной рыбы. Об этом сказано в заявлении МВД республики.
В ходе обысков в принадлежащем ему помещении в Кизлярском районе было обнаружено 2 тонны осетра.
"В ходе оперативных мероприятий при обследовании помещения в кутане Тушиловский, расположенный на окраине села Малая Арешевка, обнаружили морозильные камеры, где хранились рыба осетровых пород, весом 2 106 кг"
– пресс-служба ведомства
Подозреваемого доставили в полицейский участок.
Начато расследование, в ходе которого предстоит установить происхождение рыбы, найденной у мужчины.