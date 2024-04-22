Нацпарк Сочи с начала года посетили почти 300 тыс туристов

Сочинский национальный парк до начала летнего сезона отмечает наплыв посетителей. За первые месяцы этого года природный объект посетили почти 300 тыс гостей.

За четыре месяца этого года Национальный парк Сочи посетили 270 тыс человек.

В прошлом году природный объект посетили более 1,7 млн гостей. В этом году администрация парка заранее готовится к летнему сезону и планирует побить рекорд 2023 года, встретив еще больше гостей.

В городской администрации Сочи заявили, что создают все условия для комфортного и безопасного пребывания туристов и жителей курорта. Власти проинспектировали туристические объекты.

Сообщается, что в нынешнем году были отремонтирован объект "Змейковские водопады". Там была восстановлена инфраструктура и щиты с информацией.

Также к летнему сезону будут отремонтирован ряд других природных объектов национального парка.