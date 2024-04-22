Экс-глава села в Дагестане ответит в суде за передачу участка родственнику

В Дагестане будут судить экс-главу одного из сел. Его обвиняют в незаконной передаче участка тестю. После расследования участок вернули в собственность села.

Бывший руководитель дагестанского села Аймаки в Гергебильском районе незаконно передал своему тестю земельный участок, его будут судить, пишет пресс-служба СКР по региону.

Следствие установило, что чиновник в 2016 году подписал выписку о принадлежности земельного участка в населенном пункте родственнику, которые не имел на него права.

Стоимость переданного незаконно участка составила почти 950 тыс рублей. Его вернули в собственность сельской администрации. Экс-глава предстанет перед судом за мошенничество и служебный подлог.