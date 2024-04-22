Змеи на кладбище напугали жителей Новороссийска

В Новороссийске широко разошлось фото с кладбища Солнечное, напугавшее жителей города. На нем запечатлены две достаточно крупные золотистые змеи.

Необычных змей запечатлела на кладбище жительница Новороссийска, чтобы предупредить горожан о возможной опасности. Об агрессивных на вид рептилиях рассказали местные СМИ.

Фото опубликовал "Новороссийский рабочий". На нем видно золотистых пресмыкающихся, обвивающих друг друга.

Как заявил изданию герпетолог Эдуард Кузьмин, новороссийские змеи сейчас действительно переживают брачный сезон. Однако в городе почти нет опасных змей. Исключение – гадюки, однако их популяция настолько сократилась, что даже ученые не могут отыскать ни одной особи.

Кузьмин отметил, что на фото с кладбища и вовсе изображены не змеи, а ящерицы, просто безногие. Эти животные называются желтопузики, они совершенно безобидны. Более того, они внесены в Красную книгу, так что убивать их нельзя.