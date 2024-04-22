Вестник Кавказа

Змеи на кладбище напугали жителей Новороссийска

Змеи на кладбище напугали жителей Новороссийска
© Фото: Новороссийский рабочий
В Новороссийске широко разошлось фото с кладбища Солнечное, напугавшее жителей города. На нем запечатлены две достаточно крупные золотистые змеи.

Необычных змей запечатлела на кладбище жительница Новороссийска, чтобы предупредить горожан о возможной опасности. Об агрессивных на вид рептилиях рассказали местные СМИ.

Фото опубликовал "Новороссийский рабочий". На нем видно золотистых пресмыкающихся, обвивающих друг друга.

Как заявил изданию герпетолог Эдуард Кузьмин, новороссийские змеи сейчас действительно переживают брачный сезон. Однако в городе почти нет опасных змей. Исключение – гадюки, однако их популяция настолько сократилась, что даже ученые не могут отыскать ни одной особи.

Кузьмин отметил, что на фото с кладбища и вовсе изображены не змеи, а ящерицы, просто безногие. Эти животные называются желтопузики, они совершенно безобидны. Более того, они внесены в Красную книгу, так что убивать их нельзя.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1185 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В России могут законодательно закрепить понятие &quot;семейный туризм&quot;

В России могут законодательно закрепить понятие "семейный туризм"

Сакура в Москве 2024: как нежная японская вишня цветет в Бирюлевском дендропарке

Сакура в Москве 2024: как нежная японская вишня цветет в Бирюлевском дендропарке

Аллерголог дала советы на сезон цветения

Аллерголог дала советы на сезон цветения

Кубань активно наращивает площади под рапс

Кубань активно наращивает площади под рапс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы