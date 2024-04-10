Вестник Кавказа

Змеи начали попадаться в общественных местах Чечни

Змеи начали попадаться в общественных местах Чечни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В общественных местах Чечни начали появляться змеи. Специалисты связывают это с теплой погодой.

В Чечне зафиксированы случаи, когда змеи начали встречаться в общественных местах республики. Власти обратили внимание на этот факт и предупредили  о необходимости быть бдительными.

«Как мы все знаем, лето — прекрасная пора для активного отдыха и интересного времяпровождения, но в это время года мы должны быть максимально бдительны и готовы к любым неожиданным сюрпризам природы. В частности, сейчас речь идет об участившихся случаях появления змей вблизи общественных мест и учреждений. Эксперты связывают такое поведение рептилий с повышением температуры»

– первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижа Кадырова.

Отметим, что в Чечне встречаются различные виды змей, среди которых наиболее распространены гадюка, уж, и желтопузик.

Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо соблюдать простые меры предосторожности.

  • Во-первых, при посещении лесных и горных районов рекомендуется носить закрытую обувь и длинные брюки, чтобы минимизировать контакт со змеями.
  • Во-вторых, важно не опускать руки и ноги в траву или камни без предварительной проверки местности.

В том случае, если встреча с рептилией произошла, важно не паниковать, не делать резких движений, по возможности сохранять спокойствие. Затем нужно начать отступать медленно и осторожно, удаляясь от животного.

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