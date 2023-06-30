Две змеи прижились под комодом на Ставрополье

Владельцы частного дома в ставропольском селе обнаружили у себя под комодом двух змей. Прибывшие на место спасатели выловили пресмыкающихся и отвезли в безопасное место.

Жители дома в селе Киевка Ставропольского края обратились к спасателям после того, как заметили под комодом 2 змей, внешне напоминающих ужей. Рептилии прятались под комодом. Спасатели выловили непрошеных гостей и перевезли их в естественную среду обитания.

Далее расскажем о том, как отличить ужей от гадюк и обезопасить себя и своих близких от укусов змей.

Ужи и ядовитые змеи имеют сходные черты, что может затруднить их различение. Однако есть несколько ключевых отличий, на которые стоит обратить внимание. У ужей голова имеет характерную треугольную форму, в то время как у ядовитых змей она более удлиненная и узкая. Также у змей ядовитых видов часто есть ярко выраженные ядовитые зубы, в то время как у ужей таких зубов нет.

Поведение как индикатор

Помимо внешних отличий, поведение змей также может помочь в их определении. Ужи, как правило, неагрессивны и предпочитают убегать, если чувствуют опасность. В то время как ядовитые змеи могут быть агрессивными и нападать на человека при ближайшей угрозе. Поэтому важно не подходить близко к неизвестной змее и не провоцировать ее.

Как обезопасить себя

Если вы обнаружили змею в своем доме или на участке, важно сохранять спокойствие и не пытаться ее трогать. Вызовите специалистов, занимающихся ликвидацией змей, чтобы безопасно избавиться от нежелательных гостей. Помните, что самостоятельные попытки избавиться от змеи могут быть опасными и привести к укусу.