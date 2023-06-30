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Ребенок умер от укуса ядовитой змеи в Казахстане

Ребенок умер от укуса ядовитой змеи в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ядовитая змея стала причиной смерти ребенка в Алматинской области. Медики сделали все, что было в их силах, но действие яда оказалась слишком сильным - мальчик не выжил.

Гадюка укусила ребенка в селе Кеген, о трагедии сообщили казахстанские СМИ.

Девятилетний мальчик был госпитализирован в больницу Алматинской области в очень тяжелом состоянии. С отеком легких его положили в реанимацию.

Пациенту дважды ввели специальную сыворотку. К сожалению, на следующий день ему стало гораздо хуже.

Как рассказал замглавврача районной больницы, укус гадюки вызвал у мальчика множество осложнений. По словам Мурата Серикулы, у ребенка возникли отек легких, ДВС-синдром, токсические гепатит и нефрит. В итоге школьник скончался от полиорганной недостаточности.

В прошлом и текущем году змеи укусили 35 человек. До сих пор смертельных случаев не было.

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