Крысиный яд едва не погубил двух мальчиков из Дагестана

В Дербентском районе двое мальчиков отравились крысиным ядом. В больнице обоим пострадавшим сделали промывание желудка. Врачи обещали их отпустить домой.

Маленькие жители дагестанского села Сабнова Дербентского района были доставлены в больницу после отравления крысиным ядом, пишет телеграм-издание "Сапа Кавказ".

Пострадавшими оказались братья 2 и 3 лет. Дети приняли разноцветные гранулы, которые были в дырявой упаковке, за конфеты и попробовали их.

Отмечается, что мальчикам сделали промывание желудка и поставили капельницы. Медики пообещали отпустить их домой, если яд не начнет проявляться.