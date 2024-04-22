Вестник Кавказа

Крысиный яд едва не погубил двух мальчиков из Дагестана

Крысиный яд едва не погубил двух мальчиков из Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербентском районе двое мальчиков отравились крысиным ядом. В больнице обоим пострадавшим сделали промывание желудка. Врачи обещали их отпустить домой.

Маленькие жители дагестанского села Сабнова Дербентского района были доставлены в больницу после отравления крысиным ядом, пишет телеграм-издание "Сапа Кавказ".

Пострадавшими оказались братья 2 и 3 лет. Дети приняли разноцветные гранулы, которые были в дырявой упаковке, за конфеты и попробовали их.

Отмечается, что мальчикам сделали промывание желудка и поставили капельницы. Медики пообещали отпустить их домой, если яд не начнет проявляться.

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