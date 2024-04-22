"За" и "против" закона об иноагентах выступят в Тбилиси 29 апреля

Оппозиция готовит свою акцию протеста 29 апреля. В этот день сторонники "Грузинской мечты" соберутся в Тбилиси на митинге в поддержку закона об иноагентах.

Грузинская оппозиция организует свою акцию протеста против законопроекта об агентах иностранного влияния. Она пройдет параллельно с митингом правящей партии "Грузинская мечта".

"Мы против любой конфронтации и противостояния, и поэтому в 17:00 мы соберемся в парке Ваке и вместе будем ждать развития событий. Если правящая партия попытается провести второе чтение и проголосовать 29-го числа, она получит решительный и справедливый протест с нашей стороны", – говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что неправительственные организации и оппозиционные партии соберутся в парке Ваке. В заявлении оппозиции сказано, что она готова дать "решительный и справедливый протест".

"Грузинская мечта" проведет митинг в поддержку закона об иноагентах с участием своих сторонников, который запланирован на 29 апреля. В нем примет участие и основатель партии Бидзина Иванишвили.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял закон об иноагентах. Там же заявили, что проект будет рассмотрен во втором чтении на следующей неделе.

Законопроект вызвал недовольство среди оппозиции, западных дипломатов, а также в депутаты Европарламента, принявшие резолюцию, в которой осуждаются действия "Мечты".