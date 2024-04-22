Слушания по закону об иноагентах в Грузии продолжатся на следующей неделе

Парламент Грузии рассмотрит во втором чтении закон об агентах иностранного влияния на следующей неделе. Ранее Европарламент осудил рассмотрение проекта.

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал, когда состоится рассмотрение законопроекта об агентах иностранного влияния во втором чтении.

По его словам, на следующей неделе в парламенте состоится комитетское слушание законопроекта, после чего его вынесут на голосование.

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии в первом чтении принят закон об иноагентах, после чего в Тбилиси начались акции протеста. Против него выступила и президент страны.

Кроме того, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил закон. Документ также призывает ввести санкции против представителей «Грузинской мечты».