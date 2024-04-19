Европа осудила Грузию из-за закона об иноагентах

Европарламент принял резолюцию, в которой осудил закон об агентах иностранного влияния в Грузии. Документ призывает ввести санкции против Бидзины Иванишвили.

Резолюцию по Грузии приняли сегодня депутаты Европарламента, за нее проголосовали 425 депутатов, против выступили лишь пятеро.

В принятой резолюции Европарламент осуждает намерение руководства Грузии принять законопроект об агентах иностранного влияния.

Помимо этого, в документе говорится о призыве ввести ограничения в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Кроме того, под санкциями должны оказаться и те грузинские депутаты, которые голосуют за закон «О прозрачности иностранного влияния».

Стоит добавить, что европейские политики также призвали освободить бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Кроме того, ЕП угрожает Грузии прекращением финансовой помощи.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 17 апреля грузинский парламент в первом чтении принял проект законопроекта об агентах иностранного влияния. Против него выступила президент страны Саломе Зурабишвили.

Законопроект вызвал акции протеста в центре Тбилиси, которые продолжаются больше недели. В Европе отметили, что принятие закона может сказаться на перспективах Грузии стать членом ЕС.