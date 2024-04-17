Европарламент готовит резолюцию против закона об иноагентах в Грузии

Европейские депутаты собираются голосовать за принятие резолюции в отношении власти Грузии из-за попытки принять закон об иноагентах. Представители Европарламента предлагают ввести санкции в отношении основателя правящей партии республики.

В Европейском парламенте заявили, что готовят к рассмотрению резолюцию против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии.

Также европейские политики хотят ввести санкции против Бидзины Иванишвили – основателя правящей партии "Грузинская мечта".

Кроме этого, депутаты Европарламента выступили с заявлением о необходимости освободить бывшего президента республику Михаила Саакашвили из тюрьмы.

Европейские депутаты заявили, что в случае подписания закона об иноагентах, Грузия может лишиться финансовой поддержки ЕС.

В свою очередь грузинские власти выступили с ответной речью.

В частности, депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили отметил, что резолюция, которую собираются принять в Европейском парламенте, не соответствует европейским нормам и ценностям.

"Когда настрой подобных резолюций не соответствует европейским ценностям, противоречит ценностям прозрачности, то в данном случае мы выбираем не мнение отдельных субъективных личностей, а принципы и ценности"

- Рати Ионатамишвили

Он отметил, что законопроект об иноагентах не сможет повлиять на евроинтеграцию республики.

При этом оппозиционные силы Грузии выступают против принятия закона и призывают его отозвать. По их мнению, с помощью санкций и резолюции европейские союзники хотят обезопасить будущее Грузии.

На прошлой неделе закон об иноагентах в Грузии был рассмотрен парламентом республики в первом чтении. Власти ранее заявляли, что планируют его принять во всех трех чтениях.