Вестник Кавказа

Закон об иноагентах в Грузии беспокоит США

Закон об иноагентах в Грузии беспокоит США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон испытывает обеспокоенность в связи с принятым сегодня в первом чтении законом об иноагентах в Грузии. В Госдепе предупредили, что он может негативно повлиять на евроинтеграцию Грузии.

Вызвавший многодневные массовые акции протеста в Тбилиси закон об иноагентах вызывает беспокойство в Вашингтоне, такое заявление сделал представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что, если этот законопроект будет принят, он может навредить СМИ, организациям, защищающим гражданское общество"

– дипломат

Патель также обратил внимание Тбилиси на позицию Евросоюза: Брюссель уже предупредил, что закон об иноагентах не соответствует европейским ценностям, соответственно, он не модет не оказать отрицательного влияния на процесс вступления Грузии, уже получившей статус кандидата, в Евросоюз.

Что такое закон об иноагентах в Грузии?

Воспринятый в штыки оппозицией закон об иностранных агентах предполагает официальную регистрацию организаций, которые более 20% своих средств получают из-за рубежа и таким образом проводят в стране влияние иностранных сил. К их числу могут относиться только СМИ и НПО. Конкретных людей, то есть физических лиц, закон не касается.

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