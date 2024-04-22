"Сочи" выписали штраф за задержку игры с "Ахматом"

РФС наказал "Сочи" за задержку матча с "Ахматом" в Грозном. Сумма штрафа составила 50 тыс рублей. Встреча между командами завершилась победой хозяев.

Российский футбольный союз принял решение выписать штраф футбольному клубу "Сочи" за задержку игры с чеченским "Ахматом" в Грозном.

Как сообщает пресс-служба организации, команда из Краснодарского края оштрафована на 50 тыс рублей. "Сочи" также заплатит еще 40 тыс рублей за другие нарушения регламента соревнования.

Помимо этого, наставников обеих команд – Роберта Морено и Магомеда Адиева – оштрафовали по 20 и 10 тыс рублей за выход из технической зоны. Еще 20 тыс выплатит "Ахмат".

Напомним, встреча между клубами состоялась 25 апреля на "Ахмат Арене". Победу в ней одержали хозяева поля со счетом 1:0.

Перед игрой стало известно, что 14 игроков "Сочи" отравились после обеда в местной гостинице. Клуб прибыл на стадион с опозданием, начало матча было перенесено.