Туристы пока редко выбирают Адыгею - АТОР

Спрос на туры в Адыгею в 2024 году стабильный, несмотря на то, что в соседних регионах турпоток активно растет. Почему туристы не едут в Адыгею?

Горные курорты Адыгеи пользуются стабильно ровным спросом среди россиян, в том числе в летние месяцы, передает АТОР.

Основные туристы в Адыгее - гости из соседнего Краснодарского край. Туристы из других регионов, обычно москвичи, предпочитают совмещать Черное море на курортах Кубани и выезды в горы и на термальные источники в Адыгее.

С прошлого года путевки в Адыгею стали дороже на 10-15%, недельный тур на двоих стоит сейчас от 40 тыс рублей.

«Сетевых брендовых отелей в Адыгее нет. Туристы приезжают в основном в гостевые дома, часто неклассифицированные, с трехразовым «домашним» питанием»

– Интурист

Турпоток в республику в прошлом году незначительно вырос и на таком же уровне ожидается в 2024 году. В будущем турпоток в республику может вырасти в два раза, этому поможет открытие курорта «Лагонаки» и появление новых мест размещения.

Проблемы туризма в Адыгее

Туристический потенциал Адыгеи неизвестен ни россиянам, ни даже туроператорам. Повышение информированности и рекламные компании помогут решить ситуацию.

Второй проблемой является транспортная доступность. В Адыгее нет аэропорта, возможно с открытием «Лагонаки» будет поднят вопрос о возрождении воздушной гавани в Майкопе. Летом 2024 года попасть в Адыгею можно только с пересадками, ближайшие работающие аэропорты находятся в Минводах и Сочи. С поезда туристы также пересаживаются на автобусы.