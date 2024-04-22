Вестник Кавказа

Автодорогу Бабаюрт-Гребенская ремонтируют в Дагестане

Автодорогу Бабаюрт-Гребенская ремонтируют в Дагестане
© Фото: Минтранс Дагестана
Ремонт одной из трасс проходит в Бабаюртовском районе, рассказали в Минтрансе Дагестана. Ведомство опубликовало также фото работ и назвало сроки их завершения.

Трасса Бабаюрт-Гребенская будет обновлена к осени в Дагестане, рассказали в Минтрансе РД.

Ремонт уже начался. Планируется привести в порядок десятикилометровый участок, с 8-го по 18-й километр.

"В рамках ремонта предусмотрено усиление дорожной одежды с устройством выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона с устранением просадок, устройство примыканий и пресечений"

– министерство

Кроме того, будет приведена в порядок система водоотведения. Предполагается отремонтировать три моста. Отдельное внимание уделят обочинам: они будут восстановлены и укреплены.

На дороге появятся площадки для остановок транспорта и новые знаки, обновятся тротуары.

Дорогу планируется запустить в эксплуатацию в конце августа.

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