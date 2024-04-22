Вестник Кавказа

Иран начнет тестировать систему "Мир" летом

Иран начнет тестировать систему "Мир" летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране говорят инфраструктуру для работы с российскими картами "Мир". В тестовом режиме прием карт может начаться в августе или начале осени. "Мир" интегрируют в иранскую систему Shetab.

Через несколько месяцев в Иране будет внедрена российская платежная система "Мир", рассказал торговый атташе посольства ИРИ в РФ Мохсен Рахими.

По словам Рахими, сейчас идет процесс подготовки технической инфраструктуры для работы с российскими картами, на внедрение потребуется время. Он отметил, что летом-осенью "Мир" планируется начать тестировать в Иране.

Для того, чтобы упростить взаимные интеграции между Россией и Ираном, стороны решили интегрировать платежные системы - "Мир" и Shetab. Это станет стимулом для двусторонней торговли и финансовых транзакций.

Торговый атташе подчеркнул, что внедрение российской системы в Иране укрепит экономические связи между Москвой и Тегераном, которые развиваются на фоне санкций Запада.

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