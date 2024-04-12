Карты «Мир» будут принимать в Иране

Пилотный проект по приему карт «Мир» запустят в Иране. Ведется работа над техническими деталями. Проект по приему карт может стартовать летом-осенью этого года.

Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен анонсировал пилотный запуск российской платежной системы «Мир» в Исламской Республике.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время ведется работа над техническими деталями для обеспечения бесперебойного процесса оплаты по российской карте.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян в интервью изданию «Известия» добавил, что старт пилотного проекта запланирован на конец лета-начало осени.