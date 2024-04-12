Туристов из Ирана ждут на Северном Кавказе

Туристов из Ирана ждут на курортах Северного Кавказе. 16 уникальных пакетных туров специально для иранских туристов, чтобы показать им всю красоту и разнообразие регионов Северного Кавказа.

Иран – страна с богатой историей, культурой и традициями. И многие иранцы хотят познакомиться с красотами других стран, включая Россию. Институт развития Кавказ.РФ разработал 16 уникальных пакетных туров специально для иранских туристов, чтобы показать им всю красоту и разнообразие регионов Северного Кавказа.

Разнообразие форматов отдыха

Для иранских гостей предлагается несколько различных форматов отдыха, чтобы каждый турист мог выбрать то, что больше всего соответствует его предпочтениям. В пакетах туров предусмотрены как культурно-познавательные программы, так и активный отдых в горах, на реках и озерах.

Путешествие по историческим городам

Одним из вариантов для иранских туристов может стать посещение исторических городов Северного Кавказа, где они смогут окунуться в атмосферу древних крепостей, познакомиться с местными обычаями и традициями, а также насладиться местной кухней.

Активный отдых на свежем воздухе

Для любителей активного отдыха подготовлены туры, включающие походы в горы, сплавы по горным рекам, а также прогулки по живописным озерам. Это отличная возможность насладиться природой Кавказа, почувствовать себя ближе к ней и получить заряд энергии.