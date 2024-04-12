Туристов из Ирана ждут на Северном Кавказе

Иран – страна с богатой историей, культурой и традициями. И многие иранцы хотят познакомиться с красотами других стран, включая Россию. Институт развития Кавказ.РФ разработал 16 уникальных пакетных туров специально для иранских туристов, чтобы показать им всю красоту и разнообразие регионов Северного Кавказа.
Разнообразие форматов отдыха
Для иранских гостей предлагается несколько различных форматов отдыха, чтобы каждый турист мог выбрать то, что больше всего соответствует его предпочтениям. В пакетах туров предусмотрены как культурно-познавательные программы, так и активный отдых в горах, на реках и озерах.
Путешествие по историческим городам
Одним из вариантов для иранских туристов может стать посещение исторических городов Северного Кавказа, где они смогут окунуться в атмосферу древних крепостей, познакомиться с местными обычаями и традициями, а также насладиться местной кухней.
Активный отдых на свежем воздухе
Для любителей активного отдыха подготовлены туры, включающие походы в горы, сплавы по горным рекам, а также прогулки по живописным озерам. Это отличная возможность насладиться природой Кавказа, почувствовать себя ближе к ней и получить заряд энергии.