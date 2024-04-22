Зачем Алиев встречался с Путиным?

В интервью «Вестнику Кавказа» политолог Тофик Аббасов высказал свое мнение о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву, о российско-азербайджанских отношениях, транспортном коридоре «Север-Юг» и перспективах развития региона Южного Кавказа.

В интервью «Вестнику Кавказа» политолог Тофик Аббасов высказал свое мнение о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву, о российско-азербайджанских отношениях, транспортном коридоре «Север-Юг» и перспективах развития региона Южного Кавказа.