Вестник Кавказа

Зачем Алиев встречался с Путиным?

В интервью «Вестнику Кавказа» политолог Тофик Аббасов высказал свое мнение о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву, о российско-азербайджанских отношениях, транспортном коридоре «Север-Юг» и перспективах развития региона Южного Кавказа.

В интервью «Вестнику Кавказа» политолог Тофик Аббасов высказал свое мнение о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву, о российско-азербайджанских отношениях, транспортном коридоре «Север-Юг» и перспективах развития региона Южного Кавказа.

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