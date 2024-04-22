В Восточном Казахстане зафиксировано землетрясение

Землетрясение случилось в Восточном Казахстане неподалеку от российской границы. Магнитуда составила 4, подземные толчки не ощущались.

В субботу утром землетрясение произошло в Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Согласно данным с сейсмических станций Казахстана, подземные толчки наблюдались в 07.44 (05.44 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 км и находился в Восточном Казахстане, в малонаселенном районе неподалеку от границы с Россией. Расстояние до Алматы - 915 км на северо-восток.

Магнитуда явления составила 4, энергетический класс - 8.7. Землетрясение в Казахстане не ощущалось, данных о разрушениях или пострадавших нет.