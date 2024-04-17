Вестник Кавказа

В Зайсанском районе ВКО зафиксировали землетрясение

В Зайсанском районе ВКО зафиксировали землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские сейсмологи сегодня в 760 км на юго-восток от Алматы зафиксировали подземные толчки магнитудой в 4,4, землетрясение ощущалось жителями Зайсанского района Восточно-Казахстанской облати страны.

Сегодня в 11:19 по местному времени (9:19 мск) в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области (ВКО) Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщила сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС страны.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 5 км в 760 км на юго-восток от Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Несмотря на то, что подземные толчки были довольно сильными, в мегаполисе они не ощущались совсем, и даже жители села Табастау в Зайсанском раойне ВКО в непосредственной близости от эпицентра ощущали его как двухбалльное.

Данных о разрушениях не поступало, говорится в сообщении МЧС страны.

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