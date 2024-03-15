Казахстан закрывается от чужих яиц

Власти Казахстана запрещают ввоз куриных яиц из других стран. Запрет на импорт вводится для поддержки отечественного производителя, рассказали в Минсельхозе страны.

Жители Казахстана скоро смогут только яйца, произведенные в своей стране, рассказали в Минсельхозе РК.

С мая начнет действовать запрет на импорт куриных яиц автотранспортом. Их нельзя будет поставлять в Казахстан в течение полугода.

Приказ распространяется и на страны ЕАЭС, и на третьи страны.

"Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого через территорию Республики Казахстан"

– Минсельхоз Казахстана

Причины запрета

В ведомстве пояснили, что весной и летом яйца покупают реже, и отечественный производитель может полностью удовлетворить этот спрос. В результате цены падают, иногда даже ниже себестоимости, что очень плохо влияет на рентабельность птицефабрик и фермерских хозяйств.

Возникают проблемы и с перепроизводством. Срок хранения укорачивается, объемы производства не уменьшаются, и на складах скапливаются излишки.

Таким образом, главная цель запрета – поддержка отечественного производителя.