Казахстан закрывается от чужих яиц

Жители Казахстана скоро смогут только яйца, произведенные в своей стране, рассказали в Минсельхозе РК.
С мая начнет действовать запрет на импорт куриных яиц автотранспортом. Их нельзя будет поставлять в Казахстан в течение полугода.
Приказ распространяется и на страны ЕАЭС, и на третьи страны.
"Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого через территорию Республики Казахстан"
– Минсельхоз Казахстана
Причины запрета
В ведомстве пояснили, что весной и летом яйца покупают реже, и отечественный производитель может полностью удовлетворить этот спрос. В результате цены падают, иногда даже ниже себестоимости, что очень плохо влияет на рентабельность птицефабрик и фермерских хозяйств.
Возникают проблемы и с перепроизводством. Срок хранения укорачивается, объемы производства не уменьшаются, и на складах скапливаются излишки.
Таким образом, главная цель запрета – поддержка отечественного производителя.