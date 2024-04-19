Вестник Кавказа

Азербайджанский гимнаст завоевал серебро ЧЕ

Азербайджанский гимнаст завоевал серебро ЧЕ
Представляющий Азербайджан Никита Симонов занял второе место на Чемпионате Европы. Результат, позволивший ему взойти на пьедестал почета, гимнаст показал в упражнениях на кольцах.

Член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в Италии. Об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсмен стал серебряным призером ЧЕ в упражнениях на кольцах.

Европейское первенство по спортивной гимнастике проходит с 24 по 28 апреля в Италии в городе Римини.

Напомним, неделю назад в Баку прошел Кубок мира по художественной гимнастике. На нем азербайджанские грации, выступающие командой в групповых упражнениях, завоевали бронзу. Награду они получили за выступление с 5 обручами. Кроме того, спортсменки были удостоены награды AGF Trophy.

А еще через неделю, с 3 по 5 мая, Баку впервые в истории примет Кубок Европы по художественной гимнастике. На турнире будет представлено захватывающее новшество: взрослые гимнастки будут , взрослые гимнастки за выход в финал в индивидуальных упражнениях будут сражаться по системе "перекрестных встреч", то есть друг с другом.

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