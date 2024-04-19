Азербайджанский гимнаст завоевал серебро ЧЕ

Представляющий Азербайджан Никита Симонов занял второе место на Чемпионате Европы. Результат, позволивший ему взойти на пьедестал почета, гимнаст показал в упражнениях на кольцах.

Член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в Италии. Об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсмен стал серебряным призером ЧЕ в упражнениях на кольцах.

Европейское первенство по спортивной гимнастике проходит с 24 по 28 апреля в Италии в городе Римини.

Напомним, неделю назад в Баку прошел Кубок мира по художественной гимнастике. На нем азербайджанские грации, выступающие командой в групповых упражнениях, завоевали бронзу. Награду они получили за выступление с 5 обручами. Кроме того, спортсменки были удостоены награды AGF Trophy.

А еще через неделю, с 3 по 5 мая, Баку впервые в истории примет Кубок Европы по художественной гимнастике. На турнире будет представлено захватывающее новшество: взрослые гимнастки будут , взрослые гимнастки за выход в финал в индивидуальных упражнениях будут сражаться по системе "перекрестных встреч", то есть друг с другом.