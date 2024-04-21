Число жертв аварии в Сюнике возросло до пяти

Автобус с пассажирами возвращался в Иран из Еревана. Возле одного из сел в Сюникской области он сорвался в овраг.

В результате ДТП с автобусом в Сюникской области погибли по меньшей мере пять человек. Об этом говорится в сообщении МВД Армении.

"По уточненным данным, пять человек погибли, девять пострадали"

– пресс-служба ведомства

Сотрудники экстренных служб продолжают работы на месте аварии.

Что произошло?

В субботу, 27 апреля, автобус с пассажирами направлялся из Ирана в Ереван. Возле села Верин-Хотанан транспортное средство съехало в овраг. Изначально сообщалось о трех погибших и шести пострадавших. Согласно предварительным данным, причиной аварии стали проблемы с тормозной системой автобуса.