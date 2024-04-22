Декану и преподавателю вуза вынесли приговоры за взятки на Ставрополье

Двое бывших сотрудников вуза в Невинномысске могут отправиться за решетку за взяточничество. В общей сложности они получили свыше 130 взяток от студентов.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении двух бывших сотрудников НГГТИ (Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт). Об этом сказано в Telegram-канале регионального управления СКР.

"Приговором суда бывшему декану назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей. Бывшему преподавателю - 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей" – пресс-служба СУ СКР по региону

Приговор пока не вступил в законную силу.

Согласно информации краевого ФСБ, с 2017 года по 2020 год осужденные брали взятки со студентов. За деньги они ставили учащимся зачеты и положительные оценки на экзаменах, не проверяя при этом у них уровень знаний. В течение четырех лет декан получил 69 взяток, а преподаватель – 67. Общая сумма взяток превысила 1,3 млн рублей.