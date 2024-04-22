Вестник Кавказа

Более 200 семей обеспечат сейсмоустойчивыми квартирами в Черкесске

Более 200 семей обеспечат сейсмоустойчивыми квартирами в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году такое жилье в столице КЧР получило почти такое же количество семей. Таким образом, за два года новыми квартирами в городе обзаведутся примерно 400 семей.

В 2024 году в Черкесске предоставят новые квартиры в многоквартирных домах более 200 семей. Об этом сообщил мэр региональной столицы Алексей Баскаев.

Он уточнил, что сейсмоусиление этих домов признано нецелесообразным.

"В прошлом году 198 семей Черкесска - жители четырех многоквартирных домов получили новые квартиры в северной части города. В текущем году переселим еще более 200 семей"

– мэр Черкесска

Градоначальник напомнил, что работа по данной программе в городе ведется уже 4-й год. За это время ключи от новых квартир получили 533 семьи.

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