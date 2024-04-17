Еврорезолюциям по закону об иноагентах грош цена – Кобахидзе

Резолюции Европарламента, в том числе документ против закона об иноагентах в Грузии, не имеет никакой ценности, заявил глава грузинского правительства.

Грузинский премьер-министр оценил принятую Европарламентом резолюцию, призывающую не начинать переговоры о членстве, пока Тбилиси не откажется от закона об иноагентах.

По словам Ираклия Кобахидзе, судя по всему, депутаты ЕП ожидают отрицательного решения по запуску переговоров о присоединении Грузии к ЕС. Поэтому они готовят негативный фон, стремясь запугать жителей страны.

"Как тогда их резолюция была грош цена, так и сейчас этой резолюции тоже грош цена"

– глава правительства

Он напомнил, что в аналогичной ситуации в 2022 году ЕП также принял резолюцию, причем не одну, а три. Таким образом ЕС надеялся подтолкнуть революцию, которая, по оценкам Брюсселя, неминуемо должна была произойти из-за того, что Грузия не получила статус кандидата.

Тем не менее, напомнил Кобахидзе, ожидания не оправдались, и вместо переворота Грузия все же стала кандидатом в ЕС, так что резолюции ЕП оказались лишены всякого смысла.