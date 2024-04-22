Грузия обвинила США в финансировании радикалов

Парламент Грузии выступил с обвинением в отношении властей США в связи с тем, что американские сенаторы выступают против принятия закона об иноагентах в республике.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко ответил сенаторам США в связи с их заявлением о необходимости пересмотреть политику в отношении республики.

Он заявил, что вместо того, чтобы США в открытую заявили о том, кого они финансируют на территории Грузии, выступают против принятия закона об иноагентах.

Спикер подчеркнул, что не редко деньги американских налогоплательщиков идут на спонсирование радикальных группировок в Грузии.

"Вместо призывов Конгрессу или Сенату проще позаботиться и обнародовать деньги, поступающие из американского бюджета в Грузию. По сей день скрыто, на что тратятся эти деньги, а потом случайно мы узнаем, что деньги американских граждан окольным путем тратятся на финансирование партий, радикальных и дезинформационных группировок, что в конечном итоге бросает тень на американскую помощь самой Грузии"

– Шалва Папуашвили

По словам Папуашвили, американский "Национальный фонд демократии" не раскрывает куда именно из него идут деньги.

Ранее ряд американских сенаторов заявили, что в случае принятия закона об иноагентах в Грузии, США будут вынуждены ввести санкции и визовые ограничения в отношении республики.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который сейчас рассматривается грузинским парламентом подразумевает раскрытие источника финансирования организаций, у которых более 20% дохода поступает из-за рубежа.