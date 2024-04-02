Вестник Кавказа

Подростки из "Крокуса" получили награды министерств Дагестана

Ислам Халилов и Артем Донсков
© Фото: Telegram-канал уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой
Два подмосковных подростка - Ислам Халилов и Артем Донсков, которые, рискуя жизнью, спасали людей при теракте в "Крокус Сити Холле", получили награды министерств спорта и образования Дагестана.

Живущие в Московской области 15-летний Ислам Халилов и 14-летний Артем Донсков, которые спасали людей во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле", получили благодарственные письма двух министерств Дагестана, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

"Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов наградил Ислама Халилова и Артема Донскова благодарностью министерства "за героизм, мужество и самоотверженность… Он вручил им памятные подарки: папахи и кинжалы"

– Минспорта Дагестана

Также благодарственные письма вручил ребятам заместитель министра образования и науки Дагестана Гаджимурад Магомедов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Ислам Халилов и Артем Донсков, спасшие более ста человек при теракте в "Крокусе", были награждены медалями мусульман России "За заслуги". Награждение состоялось в Московской соборной мечети.

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