Аликбер Аликберов: Славяно-тюркский мир это широкая евразийская парадигма

Дарья Мелехова

В Барнауле проходит международный экспертный форум "Cлавяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность". Директор Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, профессор Аликбер Аликберов рассказал "Вестнику Кавказа" о единстве славянских и тюркских народов.

- Аликбер Калабекович, мы сегодня на форуме слушали ваше выступление об историко-культурном единстве славянских и тюркских народов как основе для общего видения будущего. Если коротко для читателей, о чем идет речь?

- Мы говорим об основных народах, населяющих большое пространство Евразии. Наш жизненный мир совпадает с этим пространством. В нем основные группы народов – славянские и тюркские. Это не значит, что других народов здесь нет, мы их тоже имеем в виду, тоже учитываем. Но сейчас речь идет о крупных народах, об их единстве и многообразии. Через единство и многообразие тюркских народов, единство и многообразие славянских народов мы выходим на историко-культурное единство между ними.

Кроме того, у нас есть гражданское единство в рамках России. Этническое происхождение стоит на втором месте, а в приоритете все-таки гражданская принадлежность и гражданская идентичность. Если мы говорим о более широком пространстве, включая Центральную Евразию, куда включаем Центральную Азию и Кавказ, главным образом постсоветский Восток, то там это единство историко-культурное. У нас было много общих политических проектов, мы же около тысячи лет существуем вместе. Мы как жили с соседями, взаимодействовали как соседи, так мы и будем существовать. Самое актуальное – соседские, товарищеские отношения. а на основе общей истории вырабатываются стратегии будущего.

- Насколько сейчас актуальна эта история?

- Мы актуализируем историю, во-первых, для того, чтобы использовать исторические документы для строительства нашего сегодняшнего мира, во-вторых, таким образом мы боремся с искажениями истории. Те, кто занимается фальсификацией истории под лозунгом восстановления исторической справедливости, исторической правды не знают. Конечно, были тяжелые эпизоды. Родные тоже ссорятся. Но в общей массе надо смотреть на соотношение между позитивом и негативом. И позитив всегда побеждает.

Общие стратегии выживания, которые были выработаны веками, сохранили нас: мы сегодня существуем благодаря тому, что друг другу помогали. Славяне и тюрки взаимодополняют друг друга и по типу хозяйства, и по культуре. Мы не занимали одни и те же ниши. Нам не нужно было конкурировать друг с другом.

Я сейчас не говорю о русско-турецких войнах, поскольку это были войны империй, а это отдельная история. Мы говорим о пространстве северной и центральной Евразии. Если империи воевали, то это именно война империй. Если были какие-то средневековые государства, то считать их этническими тоже очень сложно. Золотая Орда – этническая? Это государство монголов? Не совсем так. Монгольские законы распространялись только на кочевников в Золотой Орде. На оседлые русские города они не распространялись никогда, там суд вершил только князь. И мы должны понимать сложность, многоукладность монгольского государства. Неверно представлять, что монгольское государство давило всех и вся. На самом деле, развивалась торговля, города; закончились междоусобицы. Мы не оправдываем монголов, а оцениваем историю как историки, исходя из опыта и того наследия, которое Золотая Орда оставила. Говорить, что всё западное есть исключительно хорошо, а всё восточное - исключительно варварство, несправедливо. Традиция мирного существования – это больше восточная традиция. На Востоке - стратегия win-win: оба должны получить пользу. Это ключевой момент, который до сир пор определяет наши взаимоотношения.

- Как бы вы охарактеризовали отношения России с Азербайджаном?

- В ходе карабахского конфликта мы не выступали ни против Азербайджана, ни против Армении, а пытались их позиции сближать. Я лично участвовал на нескольких раундах переговоров. Россия всегда выступала за мир, и у нас были предложения по мирному урегулированию. Тогда еще речь шла об отложенном статусе: если бы Армения пошла на этот отложенный статус, согласилась бы на предложение вернуть беженцев и другие условия, то не было бы этой [второй карабахской] войны. Можно было бы избежать эскалации. Но история не знает сослагательного наклонения.

Азербайджан очень важный партнер для России. Поскольку это ключевой игрок в отношениях не только с Турцией, но и с Ираном. Все эти государства, несмотря на подчас возникающие между ними противоречия, наши партнеры. И Турция, и Иран представляют собой государства-цивилизации. В этом смысле славяно-тюркский мир – это не только внутрироссийская парадигма, это широкая евразийская парадигма, где мы рано или поздно хотели бы видеть и Турцию. Это новые форматы.