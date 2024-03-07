Кто такие половцы: враги или друзья Руси?

Упоминания о тюркоязычном племени - половцах - в русских источниках относятся к середине XI столетия, когда кочевые племена, пришедшие из Великой степи, стали совершать набеги на Венгерское королевство и Киевскую Русь. Расскажем о конфликтах и начальном опыте славяно-тюркского воинского братства.

В 2023 году российские историки отметили 800-летие одного из самых памятных событий отечественного Средневековья – Битвы на реке Калке. Многочисленные конференции, круглые столы, симпозиумы были посвящены одному из первых случаев, когда русские и тюрки сражались вместе против грозного врага – монголов.

Как русские князья с половцами воевали?

С XI века между русскими князьями и половецкими ханами шли непрерывные войны, продолжавшиеся более 150 лет. Удача склонялась то на одну, то на другую сторону. В битвах на реках Альта и Стугна половцы одерживали победы над потомками Ярослава Мудрого. Один из неудачных походов русских князей на половцев навеки запечатлен в "Слове о полку Игореве".

"После побоища Игоря Святославича с половцами". Васнецов.

На берегах рек Трубеж, Стугна, по притокам Днепра были возведены "змиевы валы", комплекс оборонительных сооружений против половецкой конницы. Однако на рубеже XI-XII столетий в правление Олега Святославича, а затем в эпоху Владимира Мономаха чаша весов склонилась на сторону Руси.

Перелом в конфликте наступил тогда, когда русские князья от оборонительной тактики переходят к наступлению на половецкие станы. Подвижность кочевых орд закономерно снижается, а объединенные силы русских князей превосходили по своему военному потенциалу противника.

Совместные действия русских и половцев

При этом нельзя сказать, что вражда между русскими и половцами носила непреодолимый характер. В период феодальной раздробленности отдельные князья использовали половецкие орды в ходе усобиц. Некоторые половецкие ханы принимают христианство, возникают брачные союзы – русские князья женятся на половчанках, вдова Владимира Черниговского выходит замуж за хана Башкурда. Легендарный половецкий хан Тугоркан (Тугарин), убитый в сражении на реке Трубеж к этому моменту был тестем великого князя киевского Святополка Изяславича. Ипатьевская летопись, обозревая события истории, начиная с 1055 года, сообщает о 30 походах половцев на Русь, 27 походах Руси против половцев и 38 совместных действий русских и половцев в русских междоусобицах и против внешних врагов.

Масштаб конфликта кажется значительным. Действительно, после уничтожения печенегов ни одна внешняя сила не представляла такой угрозы для Руси. Особенно чувствительной была потеря населения южнорусских княжеств. Половецкие набеги обеспечивали кочевникам рабов, которых продавали в Крым и Среднюю Азию. Но есть важный нюанс - были набеги, были сражения, но не было войны на полное уничтожение, характерной для столкновений кочевых народов. Борьба за ресурсы Дешт-и-Кыпчак (половецкой степи) между кочевниками всегда носила более жесткий, непримиримый характер.

К началу XIII столетия угроза масштабных нашествий со стороны половцев остается в прошлом. Все упоминания о половецких вторжениях теперь связаны с княжескими усобицам – легкая конница давала большие преимущества в борьбе за власть.

Какие проблемы были половцев?

Но теперь уже у половцев возникают серьезные проблемы – наступает эпоха монгольских завоеваний. Еще до начала походов Чингисхана на запад половцы могли настроить монголов против себя. Кипчаки входили в состав войска Хорезмшаха и сражались с монголами во время среднеазиатского похода, обороняли от монголов сырдарьинские города Отырар, Сыгнак. Половцы дали приют остаткам монгольского племени меркитов, которые почти поголовно были истреблены Чингисханом. Здесь могла играть свою роль личная месть – именно меркиты пленили супругу великого правителя монголов Бортэ.

В половецкие степи вторгся отряд (около 20 тыс.) во главе с двумя лучшими полководцами монгольского хана Джэбэ и Субэдэем. Тогда, как гласит летопись, хан Котян Сутоевич пришел к галицкому князю Мстиславу Удалому, своему родственнику и стал просить русских князей о заступничестве:

Ныне они взяли нашу землю, завтра возьмут вашу.

Дальнейшие события хорошо известны. Съезд южнорусских князей принял решение помочь половцам.

Конфликт не предотвратил приход монгольских послов, которые заявили:

Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сёл ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир; коли побегут к вам, — гоните от себя и забирайте их имение; мы слышали, что и вам они наделали много зла; мы их и за это бьем.

Послы были убиты, что по монгольским законам считалось смертельным оскорблением. Война была неизбежна.

Совместное противодействие внешней агрессии

Русско-половецкое войско явно превосходило по численности монгольский отряд. Ряд историков указывает его численность в 100 тыс. воинов, где половцы составляли меньше половины. Другие полагают, что сил было вполовину меньше. Но главное, что объединенное войско было таким только по названию. Отряды князей не имели общего командования и продемонстрировали неспособность к скоординированным действиям.

Киевский князь вообще не принял участия в сражении на реке Калке, поскольку остался в укрепленном лагере на берегу.

Половецкое войско также не имело единого и четкого руководства. Каждый хан сражался по своему разумению. Монгольская тактика ведения боя оказалась неучтенной, хотя половцы противостояли им уже не первый раз.

Разрыв между русскими и половецкими отрядами, возникший во время тактического отхода передового монгольского отряда, дал возможность Субэдэю ввести в бой дополнительные силы и обратить половцев в бегство. Затем монголы по очереди разбили силы князей Мстислава Удалого и Мстислава Святославовича. В этот момент исход боя был решен.

Спаслись немногие. Из каждых десяти воинов домой вернулся только один. Киевский князь несколько дней держался в укрепленном лагере, но сдался на честное слово и был зверски замучен.

Монголы не пошли на Русь, до масштабного вторжения оставалось еще 14 лет. Половцы были вынуждены расселиться на территории Руси, Венгрии, Византии, утратив целостность как единое племя. Но при этом они стали частью многих племен Великой Степи. Например, знаменитый султан Египта Бейбарс по происхождению был выходцем из Дешт-и-Кыпчак.

Битва на реке Калке стала попыткой организовать совместное противодействие внешней агрессии на основе соединения русских князей и их бывших кочевых противников. Итог оказался трагичным, но убедительным доказательством того, что главная сила в борьбе с общим врагом это единство во всех его проявлениях.