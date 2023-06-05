Кто такие печенеги, татары, монголы… И другие загадки татаро-монгольского нашествия

Почему из учебников истории изъяли термин "монголо-татарское иго" и чем его заменили? При чем тут терзавшие Русь печенеги? Кто составлял элиту войска Чингисхана? Расскажем в этом материале.

Сорок лет назад история монгольских завоеваний в изложении советских учебников казалась простой, линейной и понятной. Достаточно было открыть учебник под редакцией Леонида Милова. За прошедшие годы традиционная точка зрения на этот раздел русской истории оставался неизменным. За одним, но очень существенным исключением - в новых учебниках истории теперь отсутствует понятие "монголо-татарское иго", на смену которому пришло универсальное – "зависимость русских земель от Орды".

Впрочем, еще в советское время любознательный школьник мог спросить учителя истории – почему, если нашествие монгольское, то в Лаврентьевской летописи — одной из древнейших русских летописей, присутствует следующее сообщение:

Того же лета (1223 г.) явились языци, их же никто добре ясно не весть, кто суть и отколе изошли, и какой язык их и которого они племени и какова вера их. И зовут их татары, а иные глаголют таумены.

В историческом контексте речь идет о битве русских князей на реке Калке с войском Субэдей-багатура и Джэбе, полководцев Чингисхана.

Кем же тогда были противники русских князей? Монголами или татарами?

Попробуем разобраться в этом вопросе, хотя, следует признать, что в современной исторической науке до сих пор существует разноголосица мнений по столь сложной теме, которая "сглаживается" в каноническом тексте школьных учебников.

Прежде всего, почему русский автор называет пришельцев не монголами, а татарами, в другом месте совсем уж неожиданно - "печенегами"? Исследователи отмечают, что этноним "монгол" впервые встречается в китайских источниках Х века в форме "племя мэн-ва". Предки монгольских племен жили на территориях современной Монголии, Восточной Сибири и северо-востока Центральной Азии. Соседями монголов были племена тюркские и тунгусо-маньчжурские племена. Изначально они составляли общую алтайскую языковую общность.

Что касается истории древних татар, то ситуация еще более запутана. К настоящему моменту существует не менее трех основных версий этногенеза:

тюрко-татарская

булгаро-татарская

татаро-монгольская.

Впервые этноним "татары" появился среди монголо-тунгусо-маньчжурских племен, кочевавших в VI—IX веках к юго-востоку от Байкала. Получается, что практически вся информация об этих народах в самый древний период их существования была получена из китайских источников.

Сокровенное сказание монголов

Допустим, что русскому летописцу был известен древний враг славян – "печенеги" и название этого народа в источники "перенесено" на нового противника Руси. Но как быть с татарами? Ведь в "Сокровенном сказании монголов" говорится, что еще около 1202 года Чингисхан решил наказать родственное племя татар, "отдав приказ уничтожить всех мужчин, женщин, стариков и подростков, пощадив только малых детей, ростом "ниже колеса у телеги". Так великий правитель, по преданию, отомстил за смерть своего отца Есугея.

Можно предложить, что истребление Чингисханом татарских племен было далеко не таким полным, как описывает "Сокровенное сказание" и татары вошли в состав монгольского войска, участвуя в завоевательных походах на Запад. Войско Чингисхана было многонациональным, значительную его часть составляли тюркские народы. Собственно монгольские воины составляли элиту войска ордынских ханов, своего рода "гвардию" правителей.

Историк и публицист Ярослав Бутаков справедливо отмечает, что говоря об основе "монголо-татарских" орд, следует уточнять о каком именно периоде завоеваний идет речь. По мнению Бутакова, покорение Китая и Средней Азии в XIII веке совершали в основном монголы. Позднее, во время походов на Кавказ и в Восточную Европу в состав войск Чингисхана, Угэдэя, Гуюка вливалось всё больше тюрков, а монгольский элемент становился всё меньше.

Тюркские племена – кипчаки, уйгуры, другие народы оказывали существенное влияние на военную тактику и методы ведения боевых действий монгольского войска. Например, на применение новых форм конной атаки противника, стратегии использования луков и стрельбы в движении.

Более поздние западные и русские источники поразительным образом расходятся в названии народа-завоевателя. Плано Карпини, посол римского папы Иннокентия IV, и Гильом де Рубрук, посол французского короля Людовика IX, посетившие ставку великого хана Гуюка соответственно в 1246 и 1254 годах, не упоминают о татарах. Они говорят о монгалах и моалах. Русские летописи, напротив, повествуя о нашествии Батыя, говорят лишь о татарах и не упоминают монголов.

"Монголо-татары" – искусственный термин?

Кстати, термин "монголо-татарское иго" употребил первым в 1817 году Христиан Крузе, книга которого "Атлас и таблицы для обозрения истории всех европейских земель и государств от первого их народонаселения до наших времен" в середине XIX века была переведена на русский язык.

Достаточно категоричное объяснение этим несоответствиям дает видный тюрколог Вадим Трепавлов, по мнению которого "монголо-татары" – искусственный термин, изобретенный историками в XIX веке. Слово "татары" еще за несколько столетий до монгольских завоеваний служило на Востоке общим обозначением народов и племен Центральной Азии – в том числе и собственно монголов.

Русские и европейцы в XIII веке, узнав о приближении к их странам монгольских войск, переняли у кипчаков обычное восточное обозначение монголов: "татары". Поэтому, подчеркивает Трепалов, в русских средневековых текстах, как и в большинстве западноевропейских, этноним "монголы" не употреблялся, а многоплеменные монгольские войска повсеместно именовались татарами.

Точка в научной дискуссии еще не поставлена, равно как и в трактовке роли и значения монгольских завоеваний для истории русских земель. Но факт того, что в последнее время появляется все больше серьезных исследований по данной теме, наглядно демонстрирует – даже самые отдаленные от нашего времени события все еще могут оказаться среди актуальных проблем современного научного дискурса.