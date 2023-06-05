Глинские: потомки Мамая у престола Московских князей

© Фото: сommons wikimedia

Откуда появились Глинские, каково их происхождение, что они делали в Литве, как правила мать Ивана Грозного – на эти и другие вопросы ответим в этом материале.

История русского Средневековья считается одной из самых "легендарных" эпох – мало источников, летописные свидетельства противоречат друг другу, генеалогия княжеских и боярских родов содержит множество белых пятен.

Откуда они пришли?

Особое место в этом ряду занимает история семьи Глинских, сыгравшей значительную роль в начальный период царствования Ивана Грозного. По школьным и вузовским учебникам нам хорошо знакома Елена Глинская - дочь князя Василия Львовича Слепого. Княжна Елена Васильевна была второй женой великого князя Василия Ивановича и матерью Ивана Грозного. Однако происхождение рода Глинских, его начальная история остается предметом острых споров: ни одна из версий не может считаться полностью доказанной. Название рода ведет свое начало с XV века и происходит от города Глинск (Сумская область, Украина). Первый Глинский, надежно зафиксированный источниками, князь Борис, который в 1437 году присягал на верность польскому королю Владиславу III.

Глинские – татары?

Часть историков полагает, что истоки рода идут от темника Мамая – знаменитого противника Дмитрия Донского, потомки которого бежали в литовские и украинские земли. Летописные источники гласят:

После Донскаго побоища Мамаев сын Мансур-Кият Князь зарубил три городы Глинеск, Полдову (Полтаву), Глеченицу (Глиницу).

Достоверным фактом считается гибель Мансура в 1391 году, в сражении с Тимуром. После этих событий Алекса, сын Мансура, окончательно переходит на службу к литовскому князю Витовту. Крестившись в Киеве, он принимает имя Александр и получает во владение волость Станко, а также города Хозоров, Сереков и Гладковичи. Очевидно, что эти территории были даны на условиях несения пограничной службы.

Загвоздка состоит в том, что уже в средние века версия татарского происхождения князей Глинских многими оценивалась как фантастическая. Полагают, что именно поэтому о князьях Глинских ничего не написано в Бархатной книге. Другие источники по родословным русских и литовских князей тоже о них не упоминают. Историк Андрей Кузьмин считал Глинских потомками Ольговичей (ветвь династии Рюриковичей) - правителей Черниговского княжества в XI-XIV веках.

Глинские – литовские феодалы

В XV столетии князья Глинские поднимаются по иерархической лестнице и превращаются в крупнейших литовских феодалов-землевладельцев. Рост их влияния беспокоил старую литовскую аристократию, прежде всего, семью Радзивиллов и Яна Заберезинского. Глинским так и не удалось инкорпорироваться в состав феодальной аристократии, они оставались "людьми без корней". Развязка была неизбежна и в 1508 году Михаил Глинский, занимавший пост маршалка надворного, поднял мятеж, убил нескольких видных литовских магнатов и предложил свои услуги московскому великому князю.

Глинский писал Василию III, что если тот даст ему грамоту с подтверждением сохранения всех земель и собственности, то он перейдет к нему на службу со всеми крепостями, которыми владеет и которыми еще сумеет овладеть силой оружия. Василий III, согласился на предложение Глинского и отправил ответную грамоту. В свите Михаила была и будущая великая княгиня Елена Глинская, племянница Глинского.

Хотя заявленные Михаилом успехи в борьбе с Литвой в целом остались только обещаниями (исключение – взятие Смоленска в 1514 году), Василий щедро наградил беглеца. Но мятежная душа Михаила Глинского жаждала большего, и он решает снова переменить флаги – вступает в изменническую переписку с польским королем. Замысел был раскрыт, а вельможа брошен в темницу, но не был казнен и спустя несколько лет вернулся ко двору.

Елена прекрасная

Переломным для всей фамилии Глинских стали события 1526 года, когда Елена Глинская была выбрана невестой великого князя Василия III, который развелся с первой женой по причине отсутствия у нее детей. Елена родила Василию двоих сыновей — Ивана и Юрия. Современники восхищались княгиней: изумительно красивая, умная, высокого по тем временам роста (165 см), весела нравом и прекрасно образована. Она знала немецкий и польский языки, владела латынью. Василий III был безмерно влюблен в свою новую супругу. Желая нравиться Елене, Василий Иванович начал брить бороду, чтобы, вероятно, напомнить жене польско-литовские обычаи.

Реформы правительницы русского государства

После смерти мужа княгиня забрала власть у всех, кого назначил регентами Василий перед смертью, причем пресекала все попытки оспорить ее права "огнем и мечом". Она стала фактической правительницей русского государства, провела денежную и административную реформы – изъяла из обращения все испорченные и легковесные деньги, ввела серебряный рубль, в котором было 100 копеек. Удельным княжествам запрещалось чеканить деньги. В Москве создан "Монетный двор", чеканивший деньги для всей Руси.

Вводилась должность губного старосты, который ведал уголовными делами в регионе. Эти должности занимали местные бояре и их дети. Таким образом, Елена передала полноту власти из рук наместников в руки бояр. Княгиня также запретила покупку земель у служивых людей и усилила контроль над монастырскими землями.

Внешняя политика Глинской

За пять лет Елене удалось выиграть очередную войну против польского короля Сигизмунда I. В 1537 году был подтвержден договор со Швецией о свободной торговле и нейтралитете от 1510 года. Шведы обязались не помогать Ливонскому ордену и Литве. При Глинской была заложена Китайгородская стена.

Можно с уверенностью сказать, что впервые после Ольги и задолго до регентства Софьи вся полнота власти оказалась в женских руках.

Смерть Елены

Бояре не любили регентшу и боялись ее. Да и родственники правительницы оказались отодвинуты властной женщиной от двора. Пострадал даже формальный глава рода – дядя Елены - Михаил Глинский, которого в очередной раз бросили в заточение, где он и умер.

Поэтому внезапная смерть Елены в 1538 году сразу же вызвала слухи об отравлении. Эта версия остается недоказанной, но важнее в этом случае другое - смерть матери, последовавшее устранение ее фаворитов оказало большое влияние на формирование характера пятилетнего Ивана IV, попавшего в жернова боярского правления. Но это уже совсем другая история.

А старшая ветвь рода Глинских угасла почти через столетие, в начале XVII века.