Татарские воины Литовского княжества

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Сейчас в мире проживает не более 15 тысяч польско-литовских татар, большая часть в Литве, Белоруссии и Латвии. Но историю своей общины в славные и трагические события давних времен потомки литовско-татарских воинов сохраняют и поныне. Откуда татары взялись в Литве, кто такие липки, за что их ценили правители - расскажем в этом материале.

Значительная часть знатных татарских семей переселилась на территорию Литвы в конце XIV века, когда хан Тохтамыш бежал с остатком своего войска на Запад, после поражения в сражении с Тимуром. Однако отдельные татарские отряды еще до этого момента включались в литовское войско, а к 1410 году (сражение при Грюнвальде) составляли большую часть легкой конницы Великого княжества Литовского.

Кто такие липки?

Фактически липки - конгломерат нескольких этнических групп: от беглецов из Крыма и выходцев из Астраханской Орды, до ногайцев. Одним из территориальных центров татарского расселения стало княжество Мансура (предполагаемого сына Мамая), занимавшее территории современной Полтавщины и Сумской области. Из этого княжества, находившегося с литовскими правителями в отношениях, схожих с патронажем Москвы над Касимовским ханством, вышел знаменитый род князей Глинских.

Еще одно вассальное государство – Еголдаева тьма - сформировалось на пространстве между Осколом и Белгородом. Оно было объектом постоянных раздоров и войн, что неудивительно, учитывая устойчивую практику литовских князей расселять служилых татар в самых опасных, пограничных регионах. При этом еголдаевские татары чаще всего отбивались от других татар. Таковы были реалии переломных для Руси, Литвы и Польши 15-16 столетий. Вопрос о происхождении названия – липки - считается разрешенным. Самая простая версия – Липки это и есть по крымско-татарски Литва (Libka).

Личная преданность

Важным отличием татарской военной элиты от польских магнатов и шляхты была личная преданность правителям (великим князьям). Там, где шляхта устраивала конфедерации и рокоши (мятежи) против Короны, липки проявляли устойчивую верность своим патронам. В частности, литовско-татарская конница сыграла значительную роль в победе над Тевтонским орденом в сражении при Грюнвальде 15 июля 1410 года.

Грюнвальдское сражение, реконструкция

Примечательно, что наемные отряды, пришедшие с территории Казанского ханства, существовали и на территории польского государства. Это были т.н. барские чемерисы (черемисы), воины-лучники, переселившиеся из Марийского края по приглашению польской королевы Боны для охраны Барского замка.

Привилегии

После заключения унии между Польшей и Литвой татарские хоругви продолжали нести военную службу. Они были освобождены от налогов, имели полную религиозную свободу. Но в ходе войн с Османской империей во второй половине XVII века значительная часть привилегий была ограничена – запрещено строительство новых мечетей, на три четверти были сокращены денежные выплаты. Основанием к такому шагу было полное разорение приграничных регионов в ходе восстания Богдана Хмельницкого, участие ряда татарских отрядов в нападении на шляхетские владения.

Часть недовольной татарской военной элиты в 1672 году поднимает восстание. Примечательно, что литовские липки остались в стороне от этих событий, вновь продемонстрировав свою лояльность власти. Однако для привыкшей к вольной жизни татарской шляхты нахождение под началом властных турецких полководцев показалось слишком обременительным делом. К 1679 году они достигают соглашения с королем Яном Собеским и возвращаются на польскую службу. Сейм, в свою очередь, восстанавливает все прежние привилегии.

Культурная, языковая и религиозная трансформация

К концу XVII века липки претерпевают процесс серьезной культурной, языковой, религиозной трансформации. Начинают сказываться процессы ассимиляции, во многом ускоренные межэтническими браками. Впрочем, и в дальнейшем польско-литовские татары демонстрировали отвагу и храбрость на полях многочисленных войн XVIII-XIX столетий. Не случайно, что в русской армии действовал Литовско-татарский конный полк, а в гвардии Наполеона эскадрон литовских татар.

Откуда взялись уланы

Само название ключевого вида легкой кавалерии – уланы - является наследием литовско-татарского прошлого. С первой половины XVIII века татарские полки в Речи Посполитой стали называться уланскими, а одним из главных символов стал татарский головной убор с четырехугольным верхом – конфедератка, которая со временем стала национальным польским символом.