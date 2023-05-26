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Почему в янычары набирали мальчиков христианского происхождения? Зачем "безумные" янычары вместо доспехов носили шкуры диких зверей? Как они обошли запрет султана носить сабли? Зачем вступали в орден дервишей? И, наконец, откуда взялись янычары у польского короля?

История Османской империи и Речи Посполитой тесно переплетена. Четыре столетия кровавых войн, мирных соглашений, взаимных претензий и уступок. Поколения польской шляхты выросли с саблей в руках, воспринимая Турцию как исторического противника. Победа над османским войском в 1683 году под Веной составила бессмертную славу знаменитому войну, королю Яну Собескому, когда под его началом объединённая коалиция христианских держав разбила войско Кара-Мустафы, визиря султана Мехмеда IV.

Что заимствовали у османов

Постоянные контакты с Османской империей представителей военной и дипломатической элиты Речи Посполитой не могли не сказаться на заимствовании определенных элементов одежды, оружия, военной организации. Например, в отличие от большинства европейских христианских народов, основным оружием которых в средние века был меч, шляхта предпочитала саблю. Причем выше всего ценились оружие турецкого производства.

Самая известная часть польского войска – крылатые гусары внешним обликом своим также связаны с османской традицией – отрядами турецких "дели" ("безумных"). Так назывались воины конных отрядов (легкая кавалерия). Дели вместо доспехов носили шкуры диких зверей и украшали себя крыльями хищных птиц. Польские гусары использовала перья — орлиные, соколиные, журавлиные или страусиные.

Да и в целом внешний вид воинственных шляхтичей мало чем отличался от облика знатных татарских всадников и турецких воинов – отсюда обычай брить голову, носить богатые меха, длинные золоченые кафтаны, оружие с драгоценными камнями.

Военная организация янычар

Начнем с того, что в янычары первоначально набирали мальчиков христианского происхождения. Был установлен специальный налог - "дань кровью" - девширме. Из налогооблагаемых общин немусульман, брался каждый пятый неполовозрелый мальчик в возрасте 8-16 лет. Они проходили специальное обучение, принимали ислам, жили в отдельных казармах. В течение шести лет юноши проходили обучение военному делу, праву, литературе, каллиграфии.

При этом многие семьи христиан добровольно отдавали определенное количество детей в качестве выплаты девширме – служба в корпусе янычар давала шанс на карьеру и лучшую жизнь. Позднее - богатые турецкие семьи платили большие деньги, чтобы их детей приняли в корпус янычар, так как там юноши могли получить хорошее образование и продвинуться по социальной лестнице.

Верховным главнокомандующим корпуса янычар был султан Османской империи. После по чину шел ага, который осуществлял фактическое руководство корпусом. Корпус изначально создавался из лучников, но довольно скоро их оружием стали арбалеты, а с XVII века ружья, т.е. инструменты дальнего боя.

С другой стороны, одним из главных видов оружия янычар был ятаган. По легенде, султан запретил янычарам носить в мирное время сабли. Янычары обошли этот запрет, заказывая боевые ножи длиной в руку. Но, по мнению ряда историков, нет ясных доказательств использования ятаганов в бою до XVII столетия.

После зачисления в корпус янычарам регулярно платили жалованье. Им запрещалось вступать в брак до достижения 40-летнего возраста или заниматься торговлей, от них требовалась полная лояльность султану. Батальон янычар представлял собой сплоченное сообщество, фактически семью солдата. Янычары не имели родных, для них султан был единственным отцом и его приказ был священен. Они были обязаны заниматься только военным ремеслом, в жизни довольствоваться военной добычей. В более позднее время янычары служили полицейскими, дворцовой охраной и пожарными в мирное время.

Любопытно, что в отличие от других мусульман им было категорически запрещено носить бороды, только усы.

Забота о воспитании духа была вверена суфийскому ордену дервишей Братство "Бекташи". Все янычары Османской империи состояли в религиозном суфийском ордене дервишей.

К XVII столетию жесткие правила службы несколько смягчились (Султан Селим II разрешил янычарам вступать в брак в 1566 году), да и янычары научились "менять" султанов, но все равно это структура оставалась одной из основ османского войска, фактически выступая личной гвардией правителя.

Янычары польского короля

В польском войске исторически существовали отряды татарской конницы (липки), немецкой и венгерской пехоты, но в последних служили не только немцы или венгры. Это были пехотные подразделения, организованные на венгерский лад Стефаном Баторием еще в XVI веке. В отличие от европейской пехоты вооруженной пиками эти отряды в качестве оружия использовали сабли и топоры. Фактически в 17 веке уже вся пехота Речи Посполитой была венгерской по принципам организации, функциям и вооружению. Именно она в дальнейшем стала одной из основ формирования янычарских рот.

Может быть, янычарский корпус при польской короне это простое заимствование громкого термина?

Похоже на то. Итак, король Август II создает две коронные роты янычар (одну при коронном гетмане, вторую при короле). Собственно турок в этих ротах не было. Набор осуществлялся из венгерских и валашских наемников и литовских татар (липки). А вот вооружение и форма христианских янычар полностью копировала турецкие образцы. Солдаты получили такую же военную форму, как и турецкие янычары.

Белорусские историки отмечают, что они носили высокие янычарские шапки с удлиненной медной бляхой, пришитой впереди, с боков были зашиты две деревянные палочки, которые поддерживали верх шапки. Цвет суконной шапки соответствовал цвету кафтанов, которые носили янычары. Даже войсковые барабаны были турецкого образца. Другой вопрос, а что скрывалось за "красивой оберткой"?

Янычары польских магнатов Если можно королю, то чем хуже магнаты? Им было дозволено содержать собственные военные отряды, то почему бы не создать собственных придворных янычар? Видная фигура среди польской шляхты середины 18 столетия - Иероним Флориан Радзивилл обладал достаточными ресурсами для того, чтобы сформировать подобный элитный отряд, который выполнял сугубо охранные функции и насчитывал до 150 человек. Об общей численности "армии Радзивилла" говорят источники – только в состав Слуцкого гарнизона входили артиллерия, 46 грандмушкетеров, 4 пехотные роты, янычарская рота. В состав кавалерии входили также гусарская рота и шесть хоругвей.

Магнат был человеком с фантазией и поэтому в его янычарской хоругви, несмотря на ее внешний восточный облик, большинство воинских званий звучали по-немецки. И только сержанты были названы по-турецки – чаусы.

Конец польских янычаров

Магнаты активно использовали свои частные армии в борьбе против короля. Но будет сильным преувеличением утверждать, что создание псевдо янычарских частей сколько-нибудь серьезно усиливало частные или королевские войска. Барабаны и казан-шерифы были похожи на настоящие, а качество подготовки солдат – нет. Польша стремительно слабела, а дипломатия великих держав того времени была заинтересована в сохранении и усилении этой слабости. Еще до раздела Речи Посполитой янычарские батальоны прекратили существование.

Конец османских янычаров

Да и в самой Османской империи им было отведено совсем немного времени. В 1826 году, в ходе т.н. Вака-и Хайрийе корпус янычар был ликвидирован. Лидеры янычар были казнены, а их имущество конфисковано султаном. Суфийский орден Братства Бекташи, основная организация янычар, был объявлен вне закона, а его последователи казнены или сосланы. На смену янычарам пришел Асакир-и Мансур-и Мухаммедие ("Победоносные воины Мухаммеда"), который был создан Махмудом II для охраны султана.