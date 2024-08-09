День матери 2024: что это за праздник, когда он появился и как его отмечать

В воскресенье россияне будут отмечать праздник, посвященный одному из самых важных, если не самому важному человеку в жизни каждого - маме. Рассказываем об истории и значимости этого дня.

Почему в России день матери в ноябре?

В 2024 году жители России будут отмечать День матери в воскресенье, 24 ноября. Фиксированной даты у праздника нет, тем не менее он всегда приходится на последнее воскресенье ноября: так было решено указом российского президента 26 лет назад. День матери - праздник не церковный, а светский, и каких-либо правил в отношении того, как его отмечать, нет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем нужен День матери?

День матери - отличная возможность напомнить себе о том, какую роль в жизни каждого из нас сыграла мама. К сожалению, часто так получается, что мы редко в обычной жизни говорим слова любви и благодарности самым близким нам людям, поэтому праздники - хороший повод поделиться своими чувствами с тем, кто нам по-настоящему дорог. Даже у тех, кто рос без мамы, наверняка есть друг, учитель или наставник, о котором можно сказать, что он также близок, и День матери - прекрасный предлог для того, чтобы выразить этому человеку свою признательность.

Чей праздник День матери?

День матери, пожалуй, один из немногих праздников, о которых можно сказать, что они международные, вне зависимости от того, какая страна в какую дату их празднует. День матери, как и сама идея признательности маме, как минимум, за дарованную жизнь, универсален, а вот отмечают его в разные дни по всему миру. В Германии, например, День мамы празднуется во второе воскресенье мая. В целом для Европы май - это месяц, в один из дней которого отмечается День матери, где-то раньше, а где-то позже. В арабских странах, в том числе в Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ, матерей чествуют 21 марта. Азербайджан отмечает День Матери 8 марта, а Грузия - 3 марта. Армения отмечает День матерей 7 апреля.

История Дня матери

История Дня матери крайне занимательная, и в целом её можно разделить на три этапа.

Дохристианский или языческий этап. Впервые День матери начали праздновать еще древние египтяне в эпоху Нового царства, то есть за 1500 лет до нашей эры. Египтяне проводили фестиваль в честь богини Исиды - одной из самых важных в египетском пантеоне. Исида считалась матерью всех фараонов и со временем стала символом материнства в целом. Почитание богини Исиды было перенято эллинистическим миром, а затем и римской культурой. Древние греки почитали Рею, мать бога-громовержца Зевса и других богов, а римляне - Кибелу, великую мать всех богов.

Впервые День матери начали праздновать еще древние египтяне в эпоху Нового царства, то есть за 1500 лет до нашей эры. Египтяне проводили фестиваль в честь богини Исиды - одной из самых важных в египетском пантеоне. Исида считалась матерью всех фараонов и со временем стала символом материнства в целом. Почитание богини Исиды было перенято эллинистическим миром, а затем и римской культурой. Древние греки почитали Рею, мать бога-громовержца Зевса и других богов, а римляне - Кибелу, великую мать всех богов. Христианский этап. В Средневековой Европе Дня матери как такового не было, однако был день, который назывался Материнское воскресенье. Оно приходилось на середину Великого поста и считалось днём передышки от строгих ограничений предпасхального периода. Материнское воскресенье было посвящено ”матери-церкви”, почитавшейся как ”Невеста Христова”. Со временем Материнское воскресенье стало выходным днём для рабочего класса: люди проводили его вместе со своими семьями, в первую очередь - с матерями.

В Средневековой Европе Дня матери как такового не было, однако был день, который назывался Материнское воскресенье. Оно приходилось на середину Великого поста и считалось днём передышки от строгих ограничений предпасхального периода. Материнское воскресенье было посвящено ”матери-церкви”, почитавшейся как ”Невеста Христова”. Со временем Материнское воскресенье стало выходным днём для рабочего класса: люди проводили его вместе со своими семьями, в первую очередь - с матерями. Светский этап празднования Дня мамы начался в конце XIX века в Америке. Энн-Мария Джарвис, активистка времён Гражданской войны в Америке, организовала клуб для молодых матерей, где они учились заботиться о детях. Спустя 36 лет, Анна Джарвис, дочь Энн-Марии, провела церемонию в память о своей матери 10 мая, а затем начала кампанию по продвижению Дня матери в качестве общенационального праздника. Успеха ей удалось добиться в 1910м году. С тех пор в США и во многих странах Европы День матери отмечается во второе воскресенье мая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как поздравить маму с Днем матери?

У каждого человека своя степень близости с матерью, но наверняка любой женщине, подравшей жизнь новому человеку, будет приятно получить поздравления в День мамы. В этот день можно позвонить маме или человеку, такому же дорогому, как мама, и напомнить ей о своих чувствах и благодарности. Если есть возможность, можно навестить маму и подарить ей цветы. Кстати, символом Дня матери в России считается незабудка, которая олицетворяет бескорыстную любовь. Главное, чтобы ваши слова и пожелания были искренними и от чистого сердца, ведь мама, как никто другой, сможет им порадоваться.

Как провести День матери?

День матери можно провести как угодно: каких-то особенных традиций нет, главное, чтобы он был в радость, прежде всего, вам, и вашей маме:

можно отправиться с мамой на шоппинг;

можно приготовить вкусный обед (так, чтобы сама мама не готовила) и позвать на него всех близких;

устройте маме сюрприз, внезапно приехав в гости (только если мама любит такие вещи);

купите маме приятный подарок;

спросите у мамы, как бы она хотела провести этот день, и постарайтесь так его и провести.