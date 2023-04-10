Каспийский поход Петра Великого

© Фото: Литография. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

Триста лет назад, осенью 1723 года, в Петербурге был подписан мирный договор, ставший завершением Каспийского похода русского императора. Вслед за успехом в Северной войне против Швеции, царь-реформатор закладывает основы для дальнейшего продвижения страны на южном направлении.

Завоевания Петра I совпали по времени с резким ослаблением империи Сефевидов, основателем которой был шах Исмаил Хатаи, а государственным языком – тюркский (азербайджанский). До 1723 года империей правил Тахмасб II, при котором государство значительно ослабло: часть его территорий захватили Османская империя, а часть – Российская.

Империя Сефевидов находилась в крайне тяжелом положении, что было связано с глубокими внутренними противоречиями, противостоянием между членами правящей династии, восстанием афганцев, которые несколько раз наносили тяжелые поражения войскам шаха. Слабость империи Сефевидов создавала предпосылки для сложной дипломатической игры, в которую были вовлечены все великие державы того времени. У каждого актора был свой интерес.

Геополитический расклад

Россия стремилась "пробить" торговый путь в Индию и Центральную Азию, опираясь на Каспий как на важнейшую транспортную магистраль. Важно было обеспечить безопасность русских купцов, взять под контроль поставки шелка, шафрана, других специй. Важным фактором было стремление Петра оказать помощь христианским народам Кавказа, прежде всего, грузинам.

У Турции были свои планы в отношении Персии, но там опасались, что Каспийский поход русского войска перерастет в войну с Османской империей. Поэтому Порта была готова договариваться с Петербургом на взаимовыгодных условиях.

Франция выступала медиатором между Турцией и Россией, стремясь сохранить выгодное для Версаля равновесие в этом регионе.

Англия опасалась дальнейшего движения России на юг, но была в тот момент лишена возможностей для реального воздействия на ситуацию вокруг империи Сефевидов.

Крымский хан занял позицию решительного противодействия России, но также был ограничен в силах и средствах.

Наказать "возмутителей и бунтовщиков"

Формальным поводом для начала Каспийского похода стало истребление в Шемахе русских купцов отрядом лезгинского правителя Дауд-бека. Но на самом деле каспийский замысел Петра относится к более раннему времени. Еще в 1715-1716 годах стали проводится первые рейды в регион, шла активная разведовательная деятельность. Но только после окончания Северной войны у императора оказались развязаны руки.

В 1722 году Петр с женой Екатериной прибывают в Астрахань, где формируется экспедиционный отряд численность 22 тыс. пехоты, 9 тыс. регулярной кавалерии, 200 судов и около 50 тыс. ирегулярных отрядов татар, калмыков, украинских и донских казаков. 15 июля 1722 года в походной царской типографии был опубликован Манифест на трех языках: татарском, турецком и персидском, извещавший о начале военного похода. Он был адресован кавказским и персидским народам, в нем император объявлял, что вступил на земли своего "великого друга и соседа" исключительно для того, чтобы наказать "возмутителей и бунтовщиков", которые осмелились ограбить русских купцов в 1721 году в Шемахе.

Взятие Решта

Подготовка боевых действий велась с исключительной тщательностью, что позволило с небольшими потерями добиться быстрого успеха – были заняты территории в районе современной Махачкалы, без боя сдался Дербент. Примечательно, что когда Петр вернулся из Каспийского похода в Москву, на Триумфальных воротах был изображен Дербент. Надпись на латыни гласила: "Создал крепость сию храбрый, но взял храбрейший".

Ожесточенное сопротивление оказывали лезгинские и чеченские отряды, однако многие князья и правители сразу переходили на сторону России. Однако самым большим успехом неожиданно оказалась вылазка небольшого русского отряда в провинции Гилян. Полковник Шипов овладел стратегически важным городом Решт и отразил все попытки персов выбить русских с захваченных позиций.

Дальнейшим успехам русского войска воспрепятствовал случай – во время бури погибли все суда с провиантом. Двигаться в сторону Грузии, не имея существенных запасов было невозможно (провианта оставалось на месяц). Петр возвращается в Астрахань и кампания 1723 года проходит уже без участия самого императора. Весной того же года Турция вторгается в пределы империя Сефевидов и положение шаха становится критическим. Тем временем русские отряды окончательно захватывают западное и южное побережье Каспия, выходят к Баку.

За что боролись

12 сентября 1723 года Каспийский поход Петра I был официально завершен. В этот день в Петербурге представители империи Сефевидов мирный договор, согласно которому к России отошли Баку, Дербент, Решт и другие населенные пункты и провинции вдоль южного побережья Каспийского моря.

Однако по возращении послов империи Сефевидов на родину оказалось, что шах отказался утверждать условия договора. Поэтому до настоящего момента историки в Иране и Турции отрицают валидность Петербургского мира. Но эта позиция уязвима, поскольку практически все его пункты были подтверждены Константинопольским договором между Россией и Портой в 1724 году. Фактически был осуществлен раздел империи Сефевидов на Южном и Северном Кавказе.

Позднее, при императрице Анне Иоанновне, российское правительство возвратило все прикаспийские области, пытаясь избежать возобновления войны с Османской империей и стремясь заключить союз с империей Сефевидов (Рештский договор (1732), Гянджинский трактат (1735). Контролировать новые области оказалось крайне сложным и затратным делом. У потомков Петра Великого для этого не хватало ни энергии, ни масштабности замысла. И только в конце XVIII столетия начался новый этап закрепления России в этом важнейшем геостратегическом регионе.

А что же противостоящая сторона? В 1736—1747 годах там у власти находился представитель воинственного тюркского племени афшаридов, полководец Надир хан, которой сумел вернуть утраченные земли. Ни турецкий султан, ни российский император не хотели проблем с могущественным Надир шахом, которому удалось подчинить себе огромные территории, включая Индию, чего в свое время не удалось сделать даже Александру Македонскому.