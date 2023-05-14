Убийца Распутина - потомок хана Едигея

625 лет назад, 19 декабря 1408 года хан Едигей отступил от стен Москвы. Так бесславно закончился один из последних крупных набегов на Русь. Кто бы мог предположить, что пятьсот лет спустя потомок хана станет соучастником убийства одного из самых одиозных персонажей русской истории – Григория Распутина.

Род Юсуповых ведет свое начало от ногайского хана Юсуфа-мурзы, который считал своим предком хана Едигея. Так это на самом деле или Юсуф-мурза искусственно "привязывал" свое происхождение к грозному хану доподлинно неизвестно. Но очевидно, что фамилия князей Юсуповых арабского или тюркского происхождения.

Феликс Юсупов, рассуждая об исторических корнях своего рода, приводит оригинальное изыскание:

Основателем нашей семьи назван в семейных архивах некто Абубекир Бен Райок, потомок пророка Али, племянника Магомета. Титулы нашего предка, мусульманского владыки – Эмир эль Омра, Князь Князей, Султан Султанов и Великий Хан. В его руках была вся политическая и религиозная власть. Его потомки также правили в Египте, Дамаске, Антиохии и Константинополе. Иные покоятся в Мекке, близ знаменитого камня Каабы.

Впрочем, князь, по свидетельствам современников всегда был склонен к саморекламе.

В русских источниках о появлении сыновей Юсуфа в Московском государстве в Лицевом летописном своде сказано так:

Юсуфовы дети, Юнус-мурза и Алей, перед князем Исмаилом признали свою зависимость, и дали клятву царю и государю в том, что им служить царю и великому князю, как князю Исмаилу, и быть неотступными до своей смерти, и у Асторохани кочевать, и ничего плохого не замышлять.

Ногайские ханы исторически имели не так много власти над своим народом. В ногайской Орде шли непрерывные усобицы, жизнь сыновей хана постоянно находилась под угрозой. Поэтому ничего удивительного нет в решении братьев, обратиться на службу к московскому государю.

Проклятье рода Юсуповых

К этому времени относится легенда, объясняющая парадоксальный факт – в роду Юсуповых до совершеннолетия доживал только один из сыновей. Якобы знатные ногаи узнали, что сыновья Юсуфа перешли в другую веру и убили хана, после чего разыскали степную колдунью, которая наложила заклятье на всех потомков. Из всех рожденных в пределах поколения детей до 26 лет доживал лишь один.

В семье Юсуповых передавали и другую версию "проклятия". Род проклял цесаревич Алексей, сын Петра I. Легенда гласила, что за пытками по долгу службы должен был следить Григорий Юсупов, которого, вместе со всей фамилией Романовых, проклял несчастный царевич.

Две ветви семьи Юсуповых

На рубеже столетий окончательно формируются две ветви семьи Юсуповых - основатель старшей ветви рода - мирза Эль. От двух его сыновей (мирз Чина и Сююша) ведет отсчет младшая линия фамилии. Русский царь выделяет потомкам Юсуфа в удел город Романов (Тутаев). Впрочем, в отличие от Касимовского удела "романовские" ногаи управляли кормлением под строгим надзором. Но, как и в Касимове, служилые ногаи крестились далеко не сразу. Достаточно сказать, что в Романове была открыта мечеть и только в 1760 году были ликвидированы последние остатки Романовского "улуса", а мечеть была закрыта.

Впрочем, неприятные ситуации, связанные с несовпадением веры и обычаев, происходили в Романове довольно часто. Например, Абдул-мурза, принимая высокий духовный чин в пост, выставил на стол гуся под видом рыбы. Царь Федор, узнав об этом, наложил на него опалу, лишив половины имущества. Виновнику пришлось креститься, чтобы восстановить доверие государя. Именно Абдул-мурза (Дмитрий) и получил от царя Федора Иоанновича титул князя Юсупова.

Князь Николай Борисович Юсупов, рассказывал по этому поводу, как однажды, ужиная в Зимнем дворце у императрицы Екатерины II, на вопрос ее, умеет ли он разрезать гуся, отвечал:

Мне ли того не уметь, заплативши столь дорого!" Императрица пожелала узнать историю и, узнав, очень смеялась. "Прадед ваш получил по заслугам, – сказала она, – а остатка имения на гусей вам хватит, еще и меня с семейством прокормите.

Реплика императрицы вполне к месту. За сравнительно короткий срок семья Юсуповых становится одной из богатейших фамилий России. Накануне революции семья обладала колоссальным состоянием: 262 тысяч га земли, 23 имения, 3,2 млн. рублей в ценных бумагах, хранившихся в Государственном дворянском, Московском купеческом, Азовско-Донском, Петербургском международном, Петербургском торгово-промышленном и Русском для внешней торговли банках. Наконец, вишенкой на торте была громадная коллекция ювелирных украшений и произведений искусств. По размеру состояния они уверено занимали второе место, уступая только семье Хозяина земли русской (Николая Романова).

Великий князь Гавриил Константинович вспоминал о посещении Юсуповых в их крымском имении:

Мы как-то обедали у Юсуповых. Они жили по-царски. За стулом княгини стоял расшитый золотом татарин и менял ей блюда.

Если уж представитель правящей династии изумлялся блеску и роскоши Юсуповых, то, что говорить о других людях.

Одним из главных творцов финансового благополучия семьи стал знаменитый меценат Никита Юсупов, любимец Екатерины Великой и Павла I. Никита Борисович занимал важнейшие посты директора императорских театральных зрелищ в Петербурге, директора императорских стеклянного и фарфорового заводов и шпалерной мануфактуры, президента мануфактур-коллегии и министра уделов. Именно он стал основателем знаменитого собрания фамильных раритетов: коллекции картин (свыше 600 полотен), скульптур, произведений прикладного искусства, книг, фарфора.

Накопленное предками состояние не смогли растратить менее удачливые в делах наследники Никиты Борисовича, включая Феликса Юсупова, который расходам счета не вел. Родился будущий убийца "чудесного старца" в марте 1887 года в Петербурге в семье графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона и княжны Зинаиды Николаевны Юсуповой.

Феликс Юсупов и Григорий Распутин

Феликс на себе ощутил тяжесть фамильного проклятия. Его старший брат Николай был застрелен на дуэли гвардейским офицером Арвидом Мантейфелем в 1908 году. Основанием для дуэли стал роман Юсупова с женой Мантейфеля, графиней Мариной Гейден. При всей неоднозначности отношений с братом, Феликс глубоко переживал семейную драму. По слухам, еще до роковой дуэли он посещал гадалок, которые напророчили скорую смерть Николаю.

Сам Феликс с детства отличался крайне оригинальным поведением. В юности ношение женской одежды стало для молодого Юсупова главным развлечением. Со временем в театральных постановках он также предпочитал играть женские роли, что порождало опасные для репутации слухи. Юноша также имел привычку в Великий пост кататься с французскими танцовщицами и цыганками на тройках, но это, так сказать, мелочи жизни. Обучение в Оксфорде не слишком изменило привычки юного повесы, поскольку только за первый год обучения трижды стоял вопрос о его исключении.

В 1909 году Феликс знакомится с Григорием Распутиным. Первая встреча, судя по воспоминаниям Юсупова, была довольно прохладной:

Ничего ещё толком о нём не зная, я уж тогда предчувствовал надувательство. Он приблизился ко мне и сказал: "Здравствуй, голубчик". И потянулся, будто бы облобызать. Я невольно отпрянул. Распутин злобно улыбнулся и подплыл к матери, не чинясь, прижал их к груди и расцеловал с видом отца и благодетеля.

Ненависть к Распутину росла с каждым годом. Ее разделял близкий друг Феликса великий князь Дмитрий Павлович, а в дальнейшем и супруга Юсупова, княжна Ирина Александровна, дочь великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II. Истоки неприятия старца первоначально носили личный характер, а в дальнейшем дополнились убежденностью в том, что Распутин ведет страну и царскую семью к гибели.

Распутинский яд долгие годы отравлял высшие сферы государства и опустошил самые честные, самые горячие души. В итоге кто-то не хотел принимать решения, а кто-то считал, что их и принимать-то незачем.

- Юсупов.

Председатель IV Государственной Думы Родзянко оказался тем, кто направил мысли Юсупова в направлении решительных действий. "Как действовать, как действовать… — пробормотал Родзянко. — Убить мерзавца! Но как? Я уже старик, мне это не по силам, а среди молодых сегодня я не вижу ни одного смельчака" - так вспоминает этот краткий разговор Феликс Юсупов. И заговорщики решили действовать.

Вечером 29 декабря 1916 года к фамильному особняку Юсуповых на Мойке подъехал Григорий Распутин. Он был приглашен якобы для знакомства с женой Феликса Юсупова. Дальнейшие свидетельства расходятся в деталях, но общая канва событий подтверждается как дневниками Пуришкевича, так и мемуарами самого Юсупова – отравлен (эклеры с цианидом и отравленное вино), застрелен (остается не ясным, кто именно стрелял, но судя по дневнику Пуришкевича, именно он совершил последние выстрелы в старца), утоплен.

Загадок убийства Распутина более чем достаточно. Был ли Юсупов центральной фигурой заговора? Сыграла ли в нем существенную роль британская разведка? Сколько раз в Распутина стреляли? Почему не подействовал заранее приготовленный яд (в результатах вскрытия говорится, что в теле Распутина не нашли никаких следов яда)?

Так Феликс Юсупов стал непосредственным участником одной из самых темных историй предреволюционной России. Потомок ногайского хана расправился с "чудесным старцем" вполне в духе восточного средневековья. Но на дворе стоял 1917 год и вряд ли молодой князь предполагал, что ликвидировав Распутина, он только лишь приоткрыл еще один "клапан" тотального кризиса, который приведет страну к Гражданской войне, а Феликса - к эмиграции и забвению.