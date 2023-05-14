Тайна убийства на Большом Каменном мосту

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Эта трагическая история произошла ровно 80 лет назад – 3 июня 1943 года. Ее обстоятельства стали предметом документальных расследований, книг, фильмов, горячих дискуссий на различных форумах. Но многие белые пятна в картине произошедшего все еще не закрыты.

Детективная история в стране Советов

Начиналось все как в романах Бориса Акунина. Летний день, по Большому Каменному мосту идут двое юношей и красивая девушка. Они останавливаются, один из друзей отходит и спустя несколько минут звучат выстрелы. Девушка убита, юноша еще дышит. Их приятель, что-то подбирает с асфальта и убегает.

Можно представить ужас сотрудников милиции, прибывших на место трагедии, когда было установлено, что убитая девушка оказалась Ниной Уманской, единственной дочерью советского дипломата Константина Уманского, а молодой человек - сыном наркома авиапромышленности. Владимир Шахурин был срочно отправлен в больницу, но спустя два дня скончался.

Ребята учились в одном классе самой элитной московской школы №175. Здесь также обучались дети Сталина, дочь Молотова, внучка Горького. Поэтому дело было сразу же взято под особый контроль.

Версии следствия

Первая мысль следователей – работа немецких диверсантов, которые охотятся за детьми советских вождей.

Однако, согласно заключению экспертов, стрелял Володя Шахурин: сначала он убил Нину, а затем покончил с собой. В качестве оружия был использован немецкий "Вальтер".

В скором времени был установлен третий участник трагического инцидента - Вано Микоян, сын заместителя председателя Совнаркома, члена Политбюро Анастаса Микояна. Именно он признался следствию, что "Вальтер" привез с фронта старший брат, а некоторое время назад пистолет был на время передан Владимиру Шахурину.

Дальнейшее описание событий расходится в интерпретации различных авторов.

По одной из версий, следователи сразу определили в качестве базовой гипотезы историю несчастной любви. Владимир Шахурин не смог пережить отъезд своей возлюбленной, которая направлялась в Мексику вместе с отцом дипломатом. Но после осмотра личных вещей Володи версию пришлось скорректировать. Был обнаружен личный дневник.

"Четвертая империя"

В дневнике юноша описывал деятельность тайной организации под названием "Четвертая империя". Якобы в нее входили Вано и Серго Микояны, сын академика Бакулева - Петр, сыновья генералов – Феликс Кирпичников и Артем Хмельницкий. Жару следователям добавил тот факт, что среди участников организации упоминался Леонид Реденс (Аллилуев), сын свояка Сталина, расстрелянного еще в 1940 году. Да и Арманд Хаммер — племянник бизнесмена Арманда Хаммера, который был ключевым посредником в торговле с западными странами, для следствия был не лучшим подарком.

По другой версии, об организации первоначально упомянул на допросе Вано Микоян, который, осознав, что даже косвенное участие в случившемся может больно ударить по карьере отца, находился в шоковом состоянии, чем и воспользовались следователи.

Восстановление истины затрудняет тот факт, что точное содержание записей Шахурина неизвестно. Упоминается, что члены организации основали "теневое правительство" СССР, главой которого стал он сам. Друг друга члены "правительства" именовали рейхсфюрерами и группенфюрерами. Ребята намеревались в будущем занять руководящие посты в советских учреждениях, а затем и стать лидерами страны, причем Сталину отводилась роль живого символа будущей империи.

Судя по всему, в голове 15-летнего подростка царил полный сумбур, который дополнялся изучением трудов Ницше и чтением нацистской литературы. Переварить этот бессвязный набор чужих идей Володя Шахурин просто не мог, отсюда рождались чудовищные идеи, которые в силу полной бессмысленности другим ребятам казались простой игрой. О последствиях, похоже, никто не задумывался.

Что касается убийства Нины Уманской, то амбициозный и ревнивый Владимир Шахурин вполне мог совершить роковой выстрел в состоянии аффекта, вряд ли за этим поступком стояла какая-то иная мотивация. Тем более что по версии Вано Микояна, изначально Шахурин только хотел попугать свою подругу, но когда она решительно отказалась остаться с ним в СССР, сорвался и выстрелил. Так ли это было на самом деле – установить уже не получится.

Можно представить себе состояние родителей участников "террористической группы". Идет война, а тут подпольная ячейка, да еще и с нацистским душком. Сразу вспомнился 1937 год.

Решение вождя

Но решение вождя было на удивление "вегетарианским". Пожалуй, он был не готов устраивать новую чистку в своем окружении до окончания войны. В 1946 году, вполне вероятно, что эту "семейную историю" наркому Алексею Шахурину припомнили, когда по "делу авиаторов" осудили на семь лет.

А так вопрос был решен во внесудебном порядке. В декабре 1943 года нарком госбезопасности Меркулов зачитал арестованным школьникам приговор, подписанный генеральным прокурором СССР Константином Горшениным. Всех выслали из Москвы в отдаленные города сроком на год: одних на Урал, других в Сибирь. Микоянов выслали в Душанбе.

Альтернативная версия

Альтернативная версия излагается в сериале "Волк", вышедшем на экраны в 2020 году. Он снят по мотивам романа Александра Терехова "Каменный мост", в котором скрупулезно восстанавливаются "белые пятна" этой истории. По мнению авторов сериала, Шахурин и Уманская готовили покушение на Сталина и покончили с собой, чтобы не попасть в руки НКВД. Все остальные детали официальной версии были оперативно сфальсифицированы. Спустя два года посол Уманский был ликвидирован советскими спецслужбами. Такова сила художественной мысли – для многих зрителей эта интерпретация стала более убедительной. Но все же – это не более чем версия.