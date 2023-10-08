Куда поехать в России на выходные: русская Венеция - Вышний Волочёк

© Фото: Администрация Вышневолоцкого городского округа, соцсети

Каждый кто ездил из Москвы в Санкт-Петербург (или обратно) проезжал станцию Вышний Волочёк – город с удивительным природным ландшафтом и богатой историей, центр притяжения интеллектуальных и финансовых вложений местного купечества XVIII века.

Не в Италии, не в Греции

Этот дивный старичок.

И в России есть Венеция —

Город Вышний Волочёк.

/Иван Шамов/

В летописях первое упоминание о Вышнем Волочке датируется 1471 годом. Однако с точки зрения историков древние поселения на этих местах можно отнести к 1135 году. С именем императрицы Екатерины II связан указ, давший в 1770 году Вышнему Волочку статус города.

Утвержденный в 1772 году герб города представляет собой серебряный щит с императорской короной вверху и плывущей в голубой воде лодкой — символом большого речного пути, связавшего тогдашнюю столицу - Санкт-Петербург - с остальной частью Российской империи. Эта водная артерия до появления железных дорог была путем для доставки продовольствия в столицу из отдаленных районов России.

История создания Вышневолоцкой водной системы неразрывно связана с именем Петра I, подписавшего в 1703 году указ о строительстве канала между реками Тверца и Цна. Заметную роль в успехе этого начинания сыграл новгородский купец Михаил Сердюков. Взаимодействие этих двух исторических персон изображено в памятнике, установленном на площади перед зданием городского вокзала.

В городе четыре реки, пять каналов и 32 моста — это и есть "тверская Венеция", как часто называют Вышний Волочёк.

В 1850 году здесь появляется железная дорога и постепенно отпадает надобность в перевозке товаров по Вышневолоцкой водной системе. И сегодня здание железнодорожного вокзала, его архитектура, переносят нас почти на два века назад.

Что стоит посмотреть в Вышнем Волочке?

Несмотря на несколько запущенное состояние, производят впечатление торговые ряды. У тех, кто бывал в Италии, при их виде возникают ассоциации с длинными сводчатыми пассажами. Появились они здесь в первой трети XIX века и насчитывали почти 100 купеческих лавок, составляющих своеобразную аркаду, образующую открытую галерею вдоль здания.

Главный подарок, которым природа наградила Вышний Волочёк – реки. Цна течет отсюда в сторону Волхова, Ладоги, Невы до Балтики, на северо-запад. Тверца — левый приток Волги, течет на юго-восток. Их соединение в Вышнем Волочке и создание два века назад каналов дало возможность переплавлять по ним баржи с продовольствием и товарами. А в наши дни здесь кругом вода, чистейший воздух, множество мостиком и островков и просто романтика.

Богоявленский собор

Построен из кирпича в начале XIX века на берегу Цны. Главный действующий храм города. Архитектурный стиль ближе к неовизантийскому. Интересно, что закрытый после революции храм был заново открыт в 1945 году.

Памятник Екатерине II

Памятник изображает императрицу, дарующую Вышнему Волочку статус города. Монумент появился здесь в 2007 году. Памятник любительнице театра — Екатерине Великой — установлен рядом с городским драмтеатром, самым высоким зданием в центре города. Театр был открыт в конце XIX века по инициативе купца Николая Фёдорова Напротив театра расположен краеведческий музей, который во всех подробностях рассказывает об истории города и Вышневолоцкой водной системе.

Казанский монастырь

Православный женский монастырь Казанской иконы Божьей Матери в Вышнем Волочке расположен на восточной окраине города. Основан в 1881 году. Из всех сооружений на территории монастыря вызывает восхищение Казанский собор, выстроенный по проекту известного московского архитектора А.С. Каминского, большого мастера поздней эклектики 1860—1880-х годов, автора первого здания Третьяковской галереи и Третьяковского проезда в Москве.

Это один из самых красивых соборов по дороге из Петербурга в Москву. Особо впечатляет его цветовая гамма. Богато украшенный резьбой в сочетании с темным цветом куполов делает собор непохожим на аналогичные сооружения. Рядом - стройная трехъярусная колокольня, чей позолоченный купол как бы находится в бесконечном диалоге с темными куполами собора.

Вышний Волочёк сегодня нуждается в реновации. Этот маленький провинциальный городок достоин внимания, которое ему уделяли меценаты XVIII-XIX-го веков. Но и сегодня он способен удивлять, даря путешественникам возможность прикоснуться к особой душевной красоте провинциальной России.