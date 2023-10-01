Место силы: древняя русская Старица

© Фото: Старицкий Вестник

Старинный русский город в последние годы привлекает туристов, путешественников и фотографов. В этот городок под Тверью, которому исполнилось 726 лет, едут чтобы окунуться в старину с ее особой аурой и отдохнуть душой.

Воздух шпилями распорот.

В каждой впадине — века…

Если Старица не город —

То и Волга не река.

/Сергей Островский/

Живописное расположение на берегах Волги, которые здесь высокие и отвесные, прекрасно сочетается с интересной храмовой архитектурой и уютной атмосферой старого центра.

В конце XV века Старица именовалась просто Городок или Городище. Своим нынешним названием она обязана одноименной реке. Старицу часто называют городом, остановившем время. Видимо потому, что несмотря на относительно небольшую свою площадь (около 7,6 квадратных километров), здесь сосредоточено большое количество исторических и архитектурных памятников древней Руси.

Старинные кузницы

Здесь ковали свои серпы и другие металлические изделия, которые пользовались популярностью по всей Российской империи. Кузниц здесь было не менее 30. На сегодня их сохранилось всего пять-шесть. Выложены кузницы, как бы встроенные в холм, из белого песчаника. На одной из них в центре небольшого фронтона можно разглядеть цифры "1798".

Борисоглебский собор

Собственно Старица началась именно отсюда, с так называемого Городища, которое было выстроено князем Михаилом Тверским в конце XIII века. Здесь в 1297 году началось строительство крепости, которая должна была защитить Тверское княжество, а точнее ее западные границы от врагов. Сегодня от бывших деревянных строений крепости ничего не осталось. На нее намекают лишь крутые заросшие холмы на высоком берегу Волги. Но именно с этих холмов открывается самый знаменитый вид — визитная карточка Старицы.

Сам собор выстроен 200 лет назад в стиле классицизма. Расположен на высоком берегу Волги, что придает общей картине особую красоту. Отсюда же открывается вид на Успенский монастырь на противоположном берегу, а также на мост через Волгу. Построенный в середине 1960-х годов, сегодня это важнейшая транспортная артерия, соединяющая Тверь с Ржевом. Стоит отметить, что сама Волга здесь практически у своих истоков, что придает этой великой русской реке своеобразную камерность.

Рождественская (Пятницкая) церковь. расположена на левом высоком берегу Волги. Построена в середине XVIII века в модном для того времени барочном стиле. Материал — старицкий белый известняк. Недалеко от церкви рядом с мостом — часовня Александра Невского.

Старицкий Свято- Успенский мужской монастырь

Начиная с XVI века - духовный центр здешних мест. К счастью, после революции, строения монастыря не подверглись разрушению и разграблению, несмотря на то, что в 1919 году монастырь был окончательно закрыт. Постановлением патриарха Алексия II в 1997 году был заново открыт и действует по сей день. В последние годы территория и сам монастырь были значительно благоустроены.

На территории монастыря много строений — исторические и новоделы. Среди них стоит выделить Успенский собор. Здесь хранятся мощи преподобной Пелагеи, матери самого первого патриарха Московского и всея Руси Иова. А также здание собора Живоначальной Троицы, знаменитого своими фресками в стиле католических храмов. Здесь же находятся трапезная и гостиница для многочисленных паломников, посещающих монастырь, а также пекарня, славящаяся своим хлебом и пирожками.

Старица у каждого останется в памяти надолго как нечто прекрасное, теплое и родное.

Добраться до Старицы можно на автобусе из Твери за 1,5 часа, из Москвы за 4,5 часа, а также на автомобиле из Москвы за 3,5 часа.