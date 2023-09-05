Осеннее путешествие по Чуйскому тракту: что посмотреть на Алтае

Алтай — край неописуемой красоты. Его надо увидеть своими глазами. И осень для этого лучшее время. Уже не жарко, еще не холодно, леса потихоньку расцвечиваются разнообразными оттенками. Природа приглашает к созерцанию.

Самые красивые места Алтайского края открываются туристам в республике Горный Алтай, единственный город которой — Горно-Алтайск с населением чуть более 65 тысяч человек — может стать отправной точкой для тех, кто решит отправиться в путешествие по Чуйскому тракту.

Автомобильная дорога федерального значения Р256 —Чуйский тракт — одна из самых красивых дорог мира. Протяженность ее почти 953 км от Новосибирска через Бийск и Горно-Алтайск до границы с Монголией.

В восточных летописях эту дорогу часто упоминали, определяя ее то китайской дорожкой, то вьючной тропой, так как она считалась ответвлением Великого шелкового пути от Востока до Средиземноморья. 100 лет назад в мае 1922 года Чуйскому тракту был присвоен статус дороги государственного значения. Тогда же началось ее развитие и благоустройство. Свое название дорога получила от реки Чуя — притока другой сибирской реки Катуни.

Чуйский тракт — трасса с отличным дорожным покрытием. И самые красивые ее участки с многочисленными озерами, реками, водопадами, горными перевалами можно увидеть, прилетев на самолете в Горно-Алтайск, и отправившись потом на арендованном автомобиле в незабываемое путешествие по Горному Алтаю. При желании можно воспользоваться организованными автобусными маршрутами, а также в составе любителей мототуров и велопоходов.

Путешествие по Чуйскому тракту — классика Алтая, состоящая из нескольких сотен километров в сторону границы с Монголией. Помимо горных перевалов, серпантинов, рек и водопадов отдельный колорит Чуйскому тракту добавляет большое количество лошадей вокруг.

Алтай — это около 100 различных достопримечательностей, до 70% из которых можно легко добраться на автомобиле, до остальных 30% — только пешими путями или верхом на лошадях с палатками и ночлегом на природе. Самым сложным маршрутом принято считать поход на гору Белуха — самую высокую гору Алтая — туда идти 3 дня в одну сторону.

Рассмотрим некоторые знаковые места, привлекающие туристов.

Озеро Ая

Находится в 35 км от Горно-Алтайска. Здесь хорошая инфраструктура — есть отели, бассейн, колесо обозрения, ухоженные пляжи, рестораны. Это одно из немногих теплых озер Горного Алтая. Летом вода в нем прогревается до +21 градуса, тогда как в горных озерах края температура воды в летний сезон — не выше +15 градусов.

Озеро Манжерок

Находится в 36 км от Горно-Алтайска. Инфраструктура здесь развита. Помимо гостиничных комплексов есть и индивидуальные лесные домики, открытые аквапарки, сплавы по реке, прогулки на вертолете и т.д. Но главное — это красота здешних мест и завораживающая природа.

Камышлинский водопад

Чтобы увидеть Камышлинский водопад придется воспользоваться небольшим ответвлением в 90 км в сторону Чемальского тракта. Это водопад на реке Камышла — левый приток реки Катунь. С 1996 года этот водопад является памятником природы республики Горные Алтай.

От Чемальского тракта сюда можно дойти пешком около 2 км через лес или доехать на специальном туристическом катере. Водопад состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров.

Остров Патмос

В 100 км от Горно-Алтайска на окраине села Чемал можно полюбоваться этим островом, посвященном Иоанну Богослову. Назван остров в честь греческого острова Патмос, на котором отбывал ссылку Иоанн Богослов. Остров представляет из себя скалу с отвесными стенами посередине реки Катунь и находится в окружении воды и гор. Попасть на него можно по подвесному мосту.

Мультинские озера

Это одно из самых известных мест всего Алтая. Всего Мультинских озер около 40. Находятся они в крупном речном бассейне реки Мульта. От села Мульта до озер 12 км. Однако опытные путешественники обещают, что эти 12 км первопроходцы запомнят на всю жизнь.

Из Мультинских озер самое популярное — Нижнее Мультинское. Находится на высоте 1710 метров. Длина озера 2,3 км, максимальная ширина 900 метров, средняя глубина 21 метр. Из крупных озер также есть Среднее Мультинское, Верхнее Мультинское, Поперечное и Крепкое. Озера различаются глубиной, размерами и цветом воды — от прозрачного до зеленовато-молочного и бирюзового. Среднее озеро с Нижним соединены короткой протокой, представляющей из себя живописный каскадный водопад Шумы шириной около 30 метров.

На озере Нижнее Мультинское для туристов построено четыре горных кемпинга.

Горные перевалы Чуйского тракта

На Алтае несколько горных перевалов, на вершине которых есть смотровые площадки, с которых открываются незабываемые виды.

Перевал Чике-Таман в 230 км от Горно-Алтайска. Высота 1295 метров Перевал Кату-Ярык в 460 км от Горно-Алтайска. Высота 892 метра. Улаганский перевал в 380 км от Горно-Алтайска. Высота 2080 метров. Семинский перевал в 150 км от Горно-Алтайска. Высота 1717 метров.

Катунские террасы

Это ровные площадки различной ширины, расположенные вдоль реки Катунь. В древние времена такие участки земли использовались для поселений.

Гейзерное озеро

Озеро находится на высоте 1370 метров над уровнем моря около села Акташ. Несмотря на название, гейзеров на дне здесь нет. Озеро подпитывают один большой подземный родник и три поменьше. Поверхность дна — смесь голубой глины и песка, которая под воздействием родниковых течений растекается по дну и образует произвольные рисунки.

Озеро Бурлинское

Это самая дальняя точка нашего обзора — 780 км от Горно-Алтайска. Находится у поселка Бурсоль. Это крупнейшее месторождение поваренной соли в Западной Сибири. Соль здесь добывают с 1762 года.

Описать все достопримечательности Горного Алтая сложно. Природа требует живого общения. И в этом туристу поможет одна из самых красивых дорог мира — Чуйский тракт.