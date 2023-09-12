Марсианская долина: неземная локация Горного Алтая

© Фото: страница главы Кош-Агачского района Серикжана Кыдырбаева "ВК"

Марс на Алтае - красные горы, образующие инопланетный пейзаж посреди степи. Цветные горы Кызыл-Чина, или радужные горы Кызыл-Чина, - место космической красоты и редкости, которое находится возле Чуйского тракта.

Алтайский Марс – это терракотовые с радужными переходами горы причудливой формы, одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Алтая. «Марс» - название популярное у туристов, на самом деле это место называется урочище Кызыл Чин. Перевести это можно как «Красное ущелье» или «Ров в ущелье». Алтайский Марс определенно входит в пятерку главных достопримечательностей Горного Алтая, хотя обрел славу всего 10-15 лет назад.

Где находится Марс на Алтае?

Марсианская долина находится неподалеку от села Чаган-Узун в Кош-Агачском районе, это 864 км автодороги Чуйский тракт, начало Чуйской степи. Расстояние от села до Бийска - 530 км.

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До Кызыл Чина, несмотря на его неземные пейзажи, относительно легко добраться. Для этого потребуется автомобиль хорошей проходимости и удобная одежда и обувь.

Лучшее время года для посещения Алтайского Марса - летние месяцы. Лучшее время суток - раннее утро, по вечерам в каньон ложатся длинные тени. Ярче всего марсианские горы выглядят в солнечную погоду.

Как добраться до Марсианской долины на Алтае?

Ближайшее крупное село к Марсу на Алтае - Акташ, там же находится последняя АЗС. Отсюда до Чаган-Узуна порядка 75 км, за селом нужно перебраться на другой берег реки Чуя по мосту. В этом месте многие предпочитают оставить свой легковой автомобиль и воспользоваться услугами местных проводников на подготовленном транспорте.

страница Республики Алтай ВК

Окрестности Чаган-Узуна выглядят как космический пейзаж или каньоны Дикого Запада. Здесь принято выделять три локации с марсианскими пейзажами: Марс-1, Марс-2, Марс-3.

Первая - красный каньон - наиболее доступная, это то место, куда туристы попадают приехав на автомобиле.

Здесь можно ходить непосредственно по красноватой почве. Координаты первого Марсианского пейзажа: 50.060358, 88.295972.

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Чтобы увидеть радужные горы или Марс-2 нужно около часа идти пешком - 3 км вверх по течению ручья или же добраться с проводником на УАЗе.

Эта локация - скорее смотровая, но виды впечатляют больше, чем в красном каньоне, пейзаж более красочный и «фотогеничный». Координаты Марса-2: 50.04697, 88.263082.

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Тем, кто хочет добраться до Марса-3, предстоит отдельное путешествие - эта гора, в отличие от других, стоит на правом берегу реки Чаган-Узун.

Преодолевать реку лучше всего с проводником на внедорожнике, но не всякий возьмется за такую поездку. В полноводные дни реку не пересечь. Локация отдаленная и не массовая, интересна столбами выветривания и скальным зубцом.

Космические пейзажи на Алтае включают не только Марс, но и Луну. До нее также можно попробовать добраться из села Чаган-Узун. Белая глина создает свой удивительный пейзаж, особенно эффектный на контрасте с красным Марсом.

Почему Марсовые горы на Алтае красные?

Удивительный цвет гор на Алтае в этом месте связан с химическим составом почвы. Красный - доминирующий здесь цвет, но отнюдь не единственные. Терракотовые склоны украшают желтые, розовые, фиолетовые всполохи. Внимательный глаз увидит в марсианском пейзаже огромную палитру оттенков. Цветовым богатством горы Чаган-Узуна обязаны розовому марганцу, красному гематиту, желтому хрому и другим ярким примесям - титан, олово, кварц, халцедон, татлан и т.п.

страница главы Кош-Агачского района Серикжана Кыдырбаева ВК

Горы здесь сглаженные и как бы слоистые, ветер и вода сделали доступными глазу отложения минералов, которые обычно находятся в глубине гор.

История Марсовых полей Алтая

Происхождение марсианской долины на Горном Алтае ученые связывают с доисторическим морем. Считается, что Марс - дно моря, которое существовало в этим местах 90 млн лет назад. Подтверждением этому служат аммониты - окаменелости с ракушками и другими обитателям подводного мира, которые здесь можно найти. Многие туристы увозят такие доисторические сувениры на память.