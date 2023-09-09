Каменные грибы на Алтае: причудливая загадка урочища Аккурум

© Фото: Историко-архивный путеводитель по Горному Алтаю. Госархив Республики Алтай

Алтай невероятно богат диковинными природными локациями. Одна из самых таинственных – впечатляющие каменные грибы в долине Чулышман. Что это такое, как появились каменные грибы и как до них добраться?

Отдых на Алтае в 2023 году становится все более популярным, особенно среди любителей природы и мистики. Что неудивительно – Горный Алтай изобилует суровыми, но живописными дикими пейзажами, а также своеобразными локациями, которые невозможно забыть, побывав в них всего однажды. Одно из таких мест – это легендарные каменные грибы урочища Аккурум.

Каменные грибы – что это?

Курумы – это обломки скальных пород и валуны, которые образуются в результате воздействия ветра, осадков и перепадов температур. Свое название – "Каменные грибы" – алтайские курумы получили за счет сходства с настоящими грибами.

Эти массивные каменные фигуры состоят из тонкой ножки и прикрытой сверху большой глыбы. При этом "ножки" сложены из более мягких пород камней, а "шляпки" – из более прочных.

Историко-архивный путеводитель по Горному Алтаю. Госархив Республики Алтай

Как образовались курумы?

С течением времени мягкие и рыхлые слои породы вымываются и выветриваются, вследствие чего появляются причудливой формы фигуры, похожие на грибы. Высота самых маленьких "каменных грибов" составляет 1 м, а самых крупных – 7-8 м. Толщина ножек не превышает полутора метров, а их диаметр достигает 2 м.

Легенда о каменных грибах урочища Аккурум

У местных жителей существует поверье, согласно которому после полного разрушения каменных грибов наступит конец света. Научных доказательств этому, естественно, нет.

Однако стоит отметить, что облик "алтайских грибов" серьезно изменился в 2003 году, когда в горах региона произошло сильное землетрясение. Кроме того, внешний вид поляны меняется постоянно из-за особенностей здешней почвы. Согласно прогнозу специалистов, в течение ближайших десятков лет эта достопримечательность может навсегда исчезнуть с лица Земли.

Историко-архивный путеводитель по Горному Алтаю. Госархив Республики Алтай

Как добраться до каменных грибов Алтая?

Каменные грибы находятся в ущелье Карасу, на правом берегу реки Чулышман. Расстояние от Барнаула составляет 740 км, от Бийска – 550 км, от Горно-Алтайска – 490 км, от Новосибирска – 935 км, от села Акташ – 133 км. Координаты: 51.110953,87.975796.

Путь до природных статуй начинается с Чуйского тракта. По нему предстоит добраться до села Акташ, в котором водителям настоятельно рекомендуют заправить свой автомобиль, так как в дальнейшем на пути не встретится ни одна заправка.

После села Акташ маршрут пролегает по Улаганскому тракту, через два перевала – Улаганский и Кату-Ярык. Большая часть этого пути будет проходить по грунтовой дороге, а самым опасным участком станет перевал Кату-Ярык. Преодолеть этот серпантин без приключений сможет не каждый автомобиль, поэтому туристов просят отправляться туда на полноприводном транспорте, либо заранее договариваться о трансфере.

Оказавшись в долине, нужно следовать до кемпинга "Каменные грибы". Там можно будет заказать экскурсию до курумов или самим отправиться в поход. При самостоятельном походе сначала предстоит за дополнительную плату перебраться на другой берег реки. После этого предстоит пешком пройти несколько километров несколько километров и подняться в гору. Высота подъема составляет примерно 120 м, так что сделать это будет не очень сложно.

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Достопримечательности рядом

В окрестностях урочища Аккурум можно посмотреть множество не менее интересных, чем каменные грибы, достопримечательностей.

Перевал Кату-Ярык

Кату-Ярык – один из самых опасных перевалов Горного Алтая, длина спуска на котором составляет более 3,5 км. На сегодняшний день эта единственная дорога в долину реки Чулышман, однако весной 2022 года неподалеку началось строительство новой, более безопасной дороги, протяженность которой составит 6,8 км. Повороты на ней обещают сделать более широкими, чтобы автомобили без особых проблем могли разъехаться на сложных участках перевала.

Водопады Учар и Корбу

Учар, или Большой Чульчинский водопад, – это крупнейший водопад горного Алтая, высота его падения – около 160 м. Всероссийская ассоциация туроператоров внесла его в топ-5 самых труднодоступных туристических объектов России.

Корбу – находится на реке Большая Корбу на территории Алтайского заповедника. В 1996 году получил статус особо охраняемого природного объекта. Это одно из самых популярных туристических мест в Горном Алтае.

Телецкое озеро

Самое большое озеро Алтая. Его длина 78 км, а ширина – 5 км. В озере глубиной 325 м содержится огромное количество пресной воды – 40 млрд кубометров.

Любопытные факты

В 1960 году урочище Аккурум, в котором располагаются "каменные грибы", получило статус памятника природы и охраняется государством. А 20 лет спустя ему был присвоен статус заповедного.