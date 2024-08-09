Вестник Кавказа

"Аннексию Армении Россией" уберут из армянского учебника истории

"Аннексию Армении Россией" уберут из армянского учебника истории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авторы учебника армянской истории изменят название главы о Туркманчайском мирном договоре 1828 года: сейчас это событие описывается как "аннексия" части Армении Российской империей.

Формулировку об "аннексии", которая Россия осуществила в отношении Армении в первой трети XIX века, вычеркнут из армянского учебника по истории, заверили в Минобрнауки.

В ведомстве пояснили, что эта часть учебника, предназначенного для 8 класса, будет в скором времени переписана, передает Sputnik Армения.

Если бы решение внести правки не было принято, то с сентября восьмиклассники должны были бы учить, что Туркманчайский договор, подписание которого в 1828 году ознаменовало завершение русско-персидской войны, представляет собой оккупацию, которую провела Российская империя – именно это следовало из названия соответствующей главы.

"В связи с указанным заглавием в учебнике авторы представили предложение о редактуре, которая в ближайшее время будет проведена"

– министерство

В сообщении также уточняется, что проблемный учебник в любом случае должен был бы пройти повторную экспертизу, и это решение было принято еще в начале июня: книга не соответствует требованиям к учебникам.

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