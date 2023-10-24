Армения назначила нового посла в России

Армянская сторона официально назначила на пост посла в России бывшего депутата Гургена Арсеняна – эта возможность обсуждается достаточно долго и сейчас была закреплена формально.

Посольство Армении в Москве возглавит экс-депутат Нацсобрания Армении, представлявший в парламенте правящую партию "Гражданский договор", Гурген Арсенян. Указ о его назначении издал президент РА Ваагн Хачатурян.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Гургена Арсеняна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Российской Федерации"

– документ

До последнего времени послом Армении в РФ был Вагаршак Арутюнян.

Биография Гургена Арсеняна

Новый посол родился в 1959 году в Ереване, имеет высшее образование экономиста. С 1987 года занимался бизнесом. В 1990 году Арсенян вступил в националистическую Республиканскую партию Армении, был членом ее политсовета. Спустя 12 лет создал Объединенную трудовую партию.

Политик попал в парламент уже в третий раз: ранее его избирали депутатом в 2000-м (до 2007-го) и в 2012-м (до 2017-го) годах. На предыдущих выборах в Нацсобрание Арсенян прошел в состав законодательного органа от "Гражданского договора". Сложил мандат он 6 августа.

Зачем Армении менять посла в России?

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на негативные политические смыслы замены Вагаршака Арутюняна на Гургена Арсеняна в должности дипломатического представителя Армении в России.

"Эта смена посла является в первую очередь политическим вызовом, демонстрирующим полнейшую смену внешнеполитического курса Армении в системе взаимоотношений с Российской Федерацией. Видимо, Еревану понадобился в этой должности более жесткий человек, чем Вагаршак Арутюнян, – дипломат, который будет вести линию не стратегического взаимодействия, а именно оппонирования деятельности Москвы", - прежде всего сообщил он.

"В данном случае мы видим еще один негативный шаг армянского руководства, который дополняет общую картину всей той антироссийской кампании, что проводит премьер-министр Никол Пашинян в Армении", - добавил Антон Бредихин.

Регионовед отметил, что Гургену Арсеняну для выполнения своих задач понадобится в корне менять традиции контактов Еревана с российской общиной армянской диаспоры. "Для армянских властей также важно, чтобы новый посол смог перенастроить систему взаимоотношений с армянской диаспорой в России", - сказал он.

"Армянская диаспора у нас является весьма пророссийской. Нет такого, чтобы российские армяне как-то организованно выступали против российского государства. Поэтому сейчас Ереван будет стараться найти таких лидеров в диаспоре, кто захочет и сможет нести антироссийское слово Пашиняна на нашей земле", - ожидает Антон Бредихин.