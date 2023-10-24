Вестник Кавказа

Армения назначила нового посла в России

Елизавета Перелыгина, Виктор Сорокин
Армения назначила нового посла в России
© Фото: сайт парламента Армении
Армянская сторона официально назначила на пост посла в России бывшего депутата Гургена Арсеняна – эта возможность обсуждается достаточно долго и сейчас была закреплена формально.

Посольство Армении в Москве возглавит экс-депутат Нацсобрания Армении, представлявший в парламенте правящую партию "Гражданский договор", Гурген Арсенян. Указ о его назначении издал президент РА Ваагн Хачатурян.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Гургена Арсеняна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Российской Федерации"

– документ

До последнего времени послом Армении в РФ был Вагаршак Арутюнян.

Биография Гургена Арсеняна

Новый посол родился в 1959 году в Ереване, имеет высшее образование экономиста. С 1987 года занимался бизнесом. В 1990 году Арсенян вступил в националистическую Республиканскую партию Армении, был членом ее политсовета. Спустя 12 лет создал Объединенную трудовую партию.

Политик попал в парламент уже в третий раз: ранее его избирали депутатом в 2000-м (до 2007-го) и в 2012-м (до 2017-го) годах. На предыдущих выборах в Нацсобрание Арсенян прошел в состав законодательного органа от "Гражданского договора". Сложил мандат он 6 августа.

Зачем Армении менять посла в России?

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на негативные политические смыслы замены Вагаршака Арутюняна на Гургена Арсеняна в должности дипломатического представителя Армении в России.

"Эта смена посла является в первую очередь политическим вызовом, демонстрирующим полнейшую смену внешнеполитического курса Армении в системе взаимоотношений с Российской Федерацией. Видимо, Еревану понадобился в этой должности более жесткий человек, чем Вагаршак Арутюнян, – дипломат, который будет вести линию не стратегического взаимодействия, а именно оппонирования деятельности Москвы", - прежде всего сообщил он.

"В данном случае мы видим еще один негативный шаг армянского руководства, который дополняет общую картину всей той антироссийской кампании, что проводит премьер-министр Никол Пашинян в Армении", - добавил Антон Бредихин.

Регионовед отметил, что Гургену Арсеняну для выполнения своих задач понадобится в корне менять традиции контактов Еревана с российской общиной армянской диаспоры. "Для армянских властей также важно, чтобы новый посол смог перенастроить систему взаимоотношений с армянской диаспорой в России", - сказал он.

"Армянская диаспора у нас является весьма пророссийской. Нет такого, чтобы российские армяне как-то организованно выступали против российского государства. Поэтому сейчас Ереван будет стараться найти таких лидеров в диаспоре, кто захочет и сможет нести антироссийское слово Пашиняна на нашей земле", - ожидает Антон Бредихин.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1145 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названа объездная дорога после закрытия Девдоракского тоннеля

Названа объездная дорога после закрытия Девдоракского тоннеля

Футболиста сборной Армении посадили за гибель двух человек

Футболиста сборной Армении посадили за гибель двух человек

Армения стала меньше интересовать туристов

Армения стала меньше интересовать туристов

&quot;Армянские авиалинии&quot; соединили Ереван и Казань

"Армянские авиалинии" соединили Ереван и Казань

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы