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Зурабишвили отправилась в Европу на три дня

Зурабишвили отправилась в Европу на три дня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Грузии начинает трехдневное турне по странам Балтии. Она обсудит с европейскими коллегами статус кандидата в ЕС для Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в понедельник в Таллине, цель визита - обсуждение кандидатского статуса Грузии в ЕС.

"Президент Грузии продолжает встречи с европейскими лидерами для поддержки предоставления стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Сегодня президент Грузии в Таллине встретится с президентом Аларом Карисом"

– администрация президента Грузии

В Европе Зурабишвили проведет три дня, в ее планах посетить все страны Балтии - после визита в Таллин она совершит визиты в Ригу, а затем в Вильнюс. Грузинский президент проводит встречи с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы в поисках поддержки Грузии на пути в Европейский союз.

Согласована ли данная официальная поездка Зурабишвили с правительством Грузии не сообщается.

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