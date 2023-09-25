Зурабишвили отправилась в Европу на три дня

Опубликовано: 13:26, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Грузии начинает трехдневное турне по странам Балтии. Она обсудит с европейскими коллегами статус кандидата в ЕС для Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в понедельник в Таллине, цель визита - обсуждение кандидатского статуса Грузии в ЕС.

"Президент Грузии продолжает встречи с европейскими лидерами для поддержки предоставления стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Сегодня президент Грузии в Таллине встретится с президентом Аларом Карисом"

– администрация президента Грузии

В Европе Зурабишвили проведет три дня, в ее планах посетить все страны Балтии - после визита в Таллин она совершит визиты в Ригу, а затем в Вильнюс. Грузинский президент проводит встречи с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы в поисках поддержки Грузии на пути в Европейский союз.

Согласована ли данная официальная поездка Зурабишвили с правительством Грузии не сообщается.