Импичмент президенту Грузии: угрожает ли Зурабишвили отставка?

Правящая партия "Грузинская мечта" считает, что начинать процедуру импичмента президента не стоит из-за бессмысленности процесса – эта инициатива обречена на провал, заявил ее исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе.
Несмотря на отказ правительства одобрить поездку в Европу, президент все же намерена проводить запланированные ранее переговоры с главами стран ЕС. В "Мечте" подчеркнули, что таким образом Зурабишвили нарушает Конституцию страны. Нарушение же основного закона – прямой повод для импичмента.
Однако, напомнил Мдинарадзе, для согласования импичмента понадобится поддержка оппозиционных депутатов. В Грузии же сейчас оппозиция поддерживает президента.
"Соответственно, импичмент исключен и изначально был исключен, так как нет смысла начала его процедуры"
– политик