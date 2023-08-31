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Импичмент президенту Грузии: угрожает ли Зурабишвили отставка?

Импичмент президенту Грузии: угрожает ли Зурабишвили отставка?
© Фото: сайт президента Грузии
Грузинский президент собирается совершить шаг, которым она нарушит Конституцию Грузии. Это входит в число оснований для импичмента. Собираются ли депутаты парламента запускать процедуру, рассказали в "Грузинской мечте".

Правящая партия "Грузинская мечта" считает, что начинать процедуру импичмента президента не стоит из-за бессмысленности процесса – эта инициатива обречена на провал, заявил ее исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе.

Несмотря на отказ правительства одобрить поездку в Европу, президент все же намерена проводить запланированные ранее переговоры с главами стран ЕС. В "Мечте" подчеркнули, что таким образом Зурабишвили нарушает Конституцию страны. Нарушение же основного закона – прямой повод для импичмента.

Однако, напомнил Мдинарадзе, для согласования импичмента понадобится поддержка оппозиционных депутатов. В Грузии же сейчас оппозиция поддерживает президента.

"Соответственно, импичмент исключен и изначально был исключен, так как нет смысла начала его процедуры"

– политик

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