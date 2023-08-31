Кто не пустил президента Грузии в Европу?

Опубликовано: 3:03, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Грузии

Европейское турне Саломе Зурабишвили, которое недавно анонсировала ее администрация, не состоится. Визиты не получили одобрения у правительства Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта" назвали причины отказа.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили не сможет совершить рабочие поездки в ряд европейских стран, так как на них не дает согласия правительство страны.

По словам главы правящей парламентской фракции Мамуки Мдинарадзе, проблема в, мягко говоря, спорных заявлениях Зурабишвили.

"Когда даже наши европейские коллеги подтверждают критериями оценки, что Грузия является первой в направлении реформ, а президент Грузии с трибуны парламента говорит обратное, конечно, есть риски"

– политик

Парламентарий подчеркнул, что вероятность странных заявлений со стороны президента присутствует, а так как статус этой фигуры достаточно высок, то подобной опасности лучше избежать.

А вот вице-спикер парламента Гия Вольский намекнул на избыточность поездки Зурабишвили: по его словам, Тбилиси и страны, куда собралась президент, и так поддерживают плотное общение, причем и на уровне глав МИД, и на уровне глав правительств, и в целом с истеблишментом.

"В принципе, не осталось европейской страны, где бы мы не проводили интенсивных консультаций"

– Гия Вольский

Напомним, в администрации правительства предупредили, что если президент совершит визит вопреки нежеланию правительства, то она нарушит конституцию страны.